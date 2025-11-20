Чекайте на інспекторів, якщо... Через що до деяких українців можуть прийти з перевірками додому

До деяких людей можуть навіть завітати додому інспектори

В Україні посилюють контроль над деякими категоріями людей. Серед них — громадяни, які отримують державні виплати. Інспектори тепер можуть особисто з’явитися за адресою заявника і перевірити, чи відповідають умови реальним документам

Про це повідомляє "РадіоТрек". Йдеться не про покарання, а про те, щоб допомога отримувалася тими, хто дійсно її потребує.

Кого можуть перевіряти

1. Тих, хто отримує соціальні виплати

Спеціалісти з органів соцзахисту мають підтвердити, що дані у заяві збігаються з реальними умовами. Перевірки можливі як під час подання документів, так і після призначення допомоги. У зоні уваги — ті, хто оформлює:

субсидії;

допомогу малозабезпеченим;

виплати одиноким батькам;

інші види державної підтримки.

2. Внутрішньо переміщені особи

Місцеві установи та Нацсоцслужба можуть перевірити, чи ВПО справді живе за зазначеною адресою. За офіційною статистикою, часто виявляють, що люди давно переїхали або виїхали за кордон. З 2025 року фінансові установи також моніторитимуть тривалі виїзди за межі України — понад 90 днів без повернення.

3. Родини з дітьми

Перевірки покликані підтвердити, що малолітні діти знаходяться у безпеці. Служби у справах дітей можуть проводити обстеження, якщо:

оформлюється опіка або піклування;

триває процедура усиновлення;

є підозра, що дитина живе в неналежних умовах.

4. Сім’ї військовослужбовців

У разі потреби ТЦК може ініціювати перевірку житла — наприклад, якщо йдеться про оформлення житлових пільг або права на службове приміщення.

Як проходитиме перевірка

Процедура має чіткі правила і не може проводитися "зненацька". Заявника повідомляють мінімум за два дні — зазвичай телефоном або через соцслужбу. Інспектори оцінюватимуть умови проживання, технічний стан житла і те, скільки людей реально мешкає, що фіксуватиметься в офіційному акті.

Інспектори запитуватимуть мешканців, хто проживає у квартирі, які доходи має родина і чи відповідають ці дані документам. У деяких випадках дозволена спілкуватися із сусідами.

Також перевірятимуть документи. Серед них — договір оренди, довідку про склад родини. Після обстеження складається акт. Якщо дані не збігаються — соцзахист може відмовити у виплатах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати пільгу, якщо ви не можете сплачувати кредит. Дізнайтеся, як отримати відстрочку.