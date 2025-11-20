Ждите инспекторов, если... Из-за чего к некоторым украинцам могут прийти с проверками домой

Некоторых людей могут даже посетить инспектора дома

В Украине ужесточают контроль над некоторыми категориями людей. Среди них граждане, получающие государственные выплаты. Инспекторы теперь могут лично явиться по адресу заявителя и проверить, соответствуют ли условия реальным документам.

Об этом сообщает "РадиоТрек". Речь идет не о наказании, а о том, чтобы помощь оказывалась тем, кто действительно в ней нуждается.

Кого могут проверять

1. Тех, кто получает социальные выплаты

Специалисты органов соцзащиты должны подтвердить, что данные в заявлении совпадают с реальными условиями. Проверки возможны как при подаче документов, так и после назначения помощи. В зоне внимания — те, кто оформляет:

субсидии;

помощь малоимущим;

выплаты одиноким родителям;

другие виды государственной поддержки.

2. Внутренне перемещенные лица

Местные учреждения и Нацсоцслужба могут проверить, действительно ли ВПЛ живет по указанному адресу. По официальной статистике, часто обнаруживают, что люди давно переехали или уехали за границу. С 2025 года финансовые учреждения также будут мониторить длительные выезды за пределы Украины – более 90 дней без возвращения.

3. Семьи с детьми

Проверки призваны подтвердить, что малолетние дети находятся в безопасности. Службы по делам детей могут проводить обследование, если:

оформляется опека или попечительство;

идет процедура усыновления;

есть подозрение, что ребенок живет в ненадлежащих условиях.

4. Семьи военнослужащих

В случае необходимости ТЦК может инициировать проверку жилья, например, если речь идет об оформлении жилищных льгот или праве на служебное помещение.

Как будет проходить проверка

Процедура имеет четкие правила и не может проводиться "врасплох". Заявителя сообщают минимум за два дня до — обычно по телефону или через соцслужбу. Инспекторы будут оценивать условия проживания, техническое состояние жилья и то, сколько людей реально живет, что будет фиксироваться в официальном акте.

Инспекторы будут спрашивать у жильцов, кто проживает в квартире, какие доходы имеет семья и соответствуют ли эти данные документам. В некоторых случаях разрешено общаться с соседями.

Также будут проверяться документы. Среди них договор аренды, справка о составе семьи. После обследования составляется акт. Если данные не совпадают, соцзащита может отказать в выплатах.

