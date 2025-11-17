Українським студентам можуть підняти стипендії. Коли і про яку суму йдеться

Сума, закладена на щомісячні виплати студентам, у 2026 році може зрости на півтора мільярди

В проєкті бюджету на 2026 рік закладено кошти на ймовірне підняття стипендій для студентів. Суму, виділену на це, пропонується збільшити з 5,4 до 6,6 млрд гривень.

Що треба знати:

В Україні існує два види стипендій — академічні та соціальні

В проєкті бюджету на наступний рік закладено більше коштів на виплати стипендій, ніж у 2025 році

Суми щомісячних виплат студентам можуть переглянути у бік збільшення

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла Ольга Чабанюк – заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України:

Які стипендії отримують українські студенти

Вона пояснила, що зараз в Україні існують стипендії двох видів. Є академічні та соціальні виплати студентам.

"Звичайна" академічна – 2 000 грн/міс, підвищена – 2 900 грн/міс, для технічних спеціальностей – машинобудування, енергетика, гірнича справа, металургія тощо – 2550 та 3711 грн/міс. відповідно. Держава таким чином підтримує ті галузі, які важливі наразі, — зазначила Ольга Чабанюк

Вона додала, що соціальні стипендії для вищих навчальних закладів складають 1 180 грн/міс. Діти-сироти віком від 18 до 23 років отримують стипендію розміром 4 542 грн/міс, до 18 років їхня стипендія складає трохи більше — 4 794 грн/міс.

Наступного року стипендії можуть збільшити

У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено цю суму (на виплати стипендій, — ред.) збільшити на півтора мільярда, тобто з 5,4 до 6,6 млрд гривень. Відповідно, може йтися про перегляд розмірів стипендій. Але остаточні цифри побачимо після ухвалення документа, Ольга Чабанюк

