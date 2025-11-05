В Україні нарешті збільшили дитячі виплати. Коли і скільки тепер будуть платити (інфографіка)

Жінкам, що офіційно не працюють, у зв’язку з вагітністю та пологами виплачуватимуть допомогу розміром 7 000 грн

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила Закон, який посилює підтримку батьків і створює сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям. З 1 січня 2026 року виплата за народження дитини становитиме 50 000 грн, є й інші зміни.

Що треба знати:

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення виплат родинам з дітьми

Зросла одноразова допомога при народженні та щомісячні виплати протягом року

Родини, дитині яких станом на 1 січня 2026 року не буде року, до цього віку отримуватимуть 7860 гривень

Про ухвалення закону повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Його підтримали 294 народних депутати.

Зросла сума допомоги при народженні дитини та у перший рік її життя

Одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини тепер складатиме 50 000 грн. Допомога для догляду за дитиною до 1 року зросла до 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс.

Важливий момент: родини, дитині яких станом на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, продовжать отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 гривень на місяць до досягнення дитиною 1 року.

Інші нововведення

"єЯсла" — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 000 грн/міс, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 грн/міс

"Пакунок малюка" — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості. Отримати буде можна з 36 тижня вагітності

"Пакунок школяра" — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1 класу

Жінкам, що офіційно не працюють, у зв’язку з вагітністю та пологами виплачуватимуть допомогу розміром 7 000 грн. Допомогу можна буде отримати за 70 днів до пологів.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні з 15 листопада розпочнеться прийом заявок на участь у державній програмі "Зимова підтримка", за якою громадяни зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 1000 гривень. Для соціально вразливих категорій населення передбачені додаткові виплати по 6500 гривень.