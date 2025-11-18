Повністю проник в тіло комахи: атакованого грибом метелика побачили на Закарпатті (рідкісне фото)

На одному з етапів метелика буквально розриває

В Україні комахи, як й в інших частинах світу, можуть хворіти на паразитарні хвороби та змінювати свій зовнішній вигляд. Так, на Закарпатті побачили метелика, якого вразив гриб.

Відповідне фото опублікували в групі "Комахи України". За словами автора, він побачив такого метелика нещодавно, тобто десь на початку листопада.

На фото добре видно, як сильно змінив комаху гриб, який буквально проріс в тілі метелика. Фактично комаха з такою кількістю міцелію вже доживає останні години. До того ж гриб, проростаючи у тілі, починає контролювати поведінку метелика, тому він може мати хаотичний політ, рухи тощо.

Метелик, якого вразив гриб Akanthomyces або Cordyceps

Пост автора фото

Автор припустив, що метелика повністю уразив гриб Cordyceps. Однак в коментарях люди додали, що ймовірніше комаху вразив Akanthomyces, адже плодове тіло кордицепсу одиночне.

"Гриб повністю проникає в тіло комахи, контролює її поведінку та зрештою проростає назовні — неймовірний, але моторошний приклад того, як працює природа", — написав автор фото.

Міцелій гриба, який проріс у метелику

Пророслий міцелій гриба

Один з користувачів розповів, як проходить зараження комахи грибом та його паразитування. На думку чоловіка, метелика вразив ентомопатогенний гриб. Після зараження він проростає всередині комахи, внаслідок чого вона гине. Далі тіло використовується як субстрат, де гриб спороносить та поширюється. Фактично це приклад паразитування грибів.

Цікаво, що після загибелі комахи гриб розростається на стільки сильно, що відбувається вибух міцелію. Метелика буквально розриває з середини. Такий тип паразитування притаманний Akanthomyces та Cordyceps.

