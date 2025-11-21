Нова загроза для виноградників: яка унікальна "колюча" комаха з'явилась в Чорнобильському заповіднику (фото)

В Україні зафіксували горбатку-бізон — шкідника, який має на спині шипи

В Чорнобильському заповіднику помітили незвичайну комаху – горбатку-бізон, яка раніше прибула сюди з Північної Америки. Він отримав таку назву через особливу зовнішність.

Комаху показали в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Цей вид вважають потенційно небезпечним для виноградників та плодових дерев.

Який вигляд має унікальна комаха

Що то за маленька комаха

Горбатка-бізон належить до підряду цикад і виділяється характерним вигином спини, який нагадує горб самця бізона. Довжина дорослої особини не перевищує 10 мм.

Науковці пояснюють, що тверда передня частина тіла з боковими шипами й гострим відростком захищає комаху від хижаків. Завдяки цим відросткам вона виглядає як колючка, що відлякує птахів і забезпечує природний захист.

Вперше горбатку-бізон помітили в Європі 1912 року в Угорщині, куди вона потрапила разом із саджанцями. В Україні вид з’явився приблизно через півстоліття, ймовірно через потепління, і поки не завдає суттєвої шкоди порівняно з іншими інвазійними комахами.

Горбатка живиться соком дерев і трав, серед яких в’яз, верба, акація та плодові культури. Поширенню виду сприяють північноамериканські рослини, зокрема амброзія полинолиста, золотарник канадський, клен ясенелистий і дикий виноград п’ятилистий.

