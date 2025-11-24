"Лайтларк". Чи варто читати цю серію книг та коли вийде продовження

Книгу називають "розкішним та спокусливим фентезі", проте чи дійсно це так?

Одним з найбільш популярних фентезі книг у 2025 році став "Лайтларк" від Алекс Астер. "Телеграф" розповідає, що це за серія книг та чи варто її читати.

Про що "Лайтларк"

Книга розповідає про шість проклятих народів та їх правителів, що кожні 100 років збираються на острові Лайтларк на 100 днів, щоб змагатися в грі та пробувати зняти прокляття. Кожен народ має свою особливу силу та своє прокляття, а король Лайтларка та сонячного народу Оро з них усіх найсильніший.

Тільки от нюанс — пророцтво каже, що для зняття прокляття треба, щоб загинув один з правителів, а разом з ним і весь його народ. А сам острів на межі катастрофи, і це остання гра та остання спроба всіх врятувати.

Головна героїня Айла — правителька народу дикунів, які прокляті вбивати своїх коханих та їсти серця. От тільки у неї є велика таємниця, що може вартувати їй життя, дівчина на відміну від інших правителів народилася зовсім без магічних сил й може розраховувати тільки на свій розум та вміння поводитися зі зброєю. В процесі гри їй доводиться бути в парі з Оро, тим часом як у сни до неї починає приходити тіньовий правитель Грім.

Скільки книг в серії та коли вийде 2 книга

На сьогодні авторка випустила три книги та готує ще щонайменше дві. КСД вже переклав другу частину "Nightbane" як "Нічний трунок" та скоро має випустити книгу в продаж.

Третя та четверта книги називаються в оригіналі "Skyshade" та "Crowntide". Також є англійською книги "Oro" та "Grim" про головних чоловічих персонажів, проте невідомо, чи будуть вони перекладатися українською.

Чи варто читати "Лайтларк"

На Goodreads рейтинг книги складає 3,84/5, і це цілком виправдано. Історія в цілому цікава, дуже нагадує "Каравал" та нову "Фантазму". Сюжетні повороти доволі очевидні, але є й пара сюрпризів.

Головні герої начебто й цікаві, але часто їх поведінка відверто дивна або незрозуміла. Ну і "улюблений" момент — як молода й цнотлива головна героїня навіть не докладаючи зусиль підкорює одразу двох правителів з сотнями років досвіду за плечима.

На 540 сторінок є одна еротична сцена і кілька натяків на них, але не 18+. Фінал першої книги звісно ж обривається на самому цікавому місці.

