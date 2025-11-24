"Лайтларк". Стоит ли читать эту серию книг и когда выйдет продолжение

Книгу называют "роскошным и соблазнительным фэнтези", однако действительно ли это так?

Одним из самых популярных фэнтези книг в 2025 году стал "Лайтларк" от Алекс Астер. "Телеграф" рассказывает, что это за серия книг и стоит ли ее читать.

О чем "Лайтларк"

Книга рассказывает о шести проклятых народах и их правителях, которые каждые 100 лет собираются на острове Лайтларк на 100 дней, чтобы соревноваться в игре и пробовать снять проклятие. Каждый народ имеет свою особую силу и свое проклятие, а король Лайтларка и солнечного народа Оро из них всех сильнейший.

Только вот нюанс – пророчество говорит, что для снятия проклятия нужно, чтобы погиб один из правителей, а вместе с ним и весь его народ. А сам остров на грани катастрофы, и это последняя игра и последняя попытка спасти всех.

Главная героиня Айла — правительница народа дикарей, проклятых убивать своих любимых и есть сердца. Вот только у нее есть большая тайна, которая может стоить ей жизни, девушка в отличие от других правителей родилась совсем без магических сил и может рассчитывать только на свой ум и умение обращаться с оружием. В процессе игры ей приходится быть в паре с Оро, в то время как во сны к ней начинает приходить теневой правитель Гримм.

Сколько книг в серии и когда выйдет 2 книга

На сегодняшний день автор выпустила три книги и готовит еще минимум две. КСД уже перевел вторую часть "Nightbane" как "Нічний трунок" и скоро должен выпустить книгу в продажу.

Третья и четвертая книги называются в оригинале "Skyshade" и "Crowntide". Также есть на английском книги "Oro" и "Grim" о главных мужских персонажах, однако неизвестно, будут ли они переводиться на украинский.

Стоит ли читать "Лайтларк"

В Goodreads рейтинг книги составляет 3,84/5, и это вполне оправдано. История в целом интересна, очень напоминает "Каравал" и новую "Фантазму". Сюжетные повороты достаточно очевидны, но есть и пара сюрпризов.

Главные герои вроде бы и интересны, но часто их поведение откровенно странно или непонятно. Ну и "любимый" момент — как юная и невинная главная героиня даже не прилагая усилий покоряет сразу двух правителей с сотнями лет опыта за плечами.

На 540 страниц есть одна эротическая сцена и несколько намеков на них, но не 18+. Финал первой книги, конечно же, обрывается на самом интересном месте.

