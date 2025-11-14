Бабусин метод із каструлею в ковдрі застарів: як зберегти їжу теплою під час вимкнення світла

Цей лайфхак стане в нагоді власникам електроплит

Коли вдома вимикають світло, гарячий обід або вечеря здаються недосяжною розкішшю. Особливо це стосується тих, у кого на кухні встановлена електрична плита і розігріти страви просто нічим. Але є простий і надійний спосіб зберегти приготовану їжу теплою на кілька годин без ковдр і термосів.

Замість застарілого "бабусиного методу" із загортанням каструль у ковдру можна використати духовку. Про цей спосіб розповіла на своїй сторінці в Instagram кулінарний блогер v.vanilinka.

Як зберегти їжу теплою під час вимкнення електроенергії

Лайфхак полягає в тому, щоб за 15–20 хвилин до вимкнення світла розігріти духовку до 80–100 градусів, потім поставити в неї гарячі страви й залишити там до обіду або вечері. Їжа залишатиметься теплою протягом 3–5 годин.

Розігріта духовка зіграє роль імпровізованої "теплоізоляційної камери", і їжа всередині залишатиметься теплою протягом 3–5 годин. Головне — зайвий раз не відкривати дверцята духовки. І краще ставити всередину страви в чавунному або керамічному посуді, адже він сам довго тримає тепло й працюватиме як додаткова "грілка" всередині.

У коментарях до відео зазначають, що цей спосіб справді працює

Єдиний мінус цього лайфхака — він діє лише тоді, коли вимкнення електроенергії планове і графік відомий заздалегідь.

