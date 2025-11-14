Рус

Бабусин метод із каструлею в ковдрі застарів: як зберегти їжу теплою під час вимкнення світла

Наталя Граковська
Гаряча їжа буде на столі навіть за умов тривалих відключень
Гаряча їжа буде на столі навіть за умов тривалих відключень. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цей лайфхак стане в нагоді власникам електроплит

Коли вдома вимикають світло, гарячий обід або вечеря здаються недосяжною розкішшю. Особливо це стосується тих, у кого на кухні встановлена електрична плита і розігріти страви просто нічим. Але є простий і надійний спосіб зберегти приготовану їжу теплою на кілька годин без ковдр і термосів.

Замість застарілого "бабусиного методу" із загортанням каструль у ковдру можна використати духовку. Про цей спосіб розповіла на своїй сторінці в Instagram кулінарний блогер v.vanilinka.

Як зберегти їжу теплою під час вимкнення електроенергії

Лайфхак полягає в тому, щоб за 15–20 хвилин до вимкнення світла розігріти духовку до 80–100 градусів, потім поставити в неї гарячі страви й залишити там до обіду або вечері. Їжа залишатиметься теплою протягом 3–5 годин.

Розігріта духовка зіграє роль імпровізованої "теплоізоляційної камери", і їжа всередині залишатиметься теплою протягом 3–5 годин. Головне — зайвий раз не відкривати дверцята духовки. І краще ставити всередину страви в чавунному або керамічному посуді, адже він сам довго тримає тепло й працюватиме як додаткова "грілка" всередині.

Як зберегти їжу теплою при відключенні електрики — лайфхак із духовкою
У коментарях до відео зазначають, що цей спосіб справді працює

Єдиний мінус цього лайфхака — він діє лише тоді, коли вимкнення електроенергії планове і графік відомий заздалегідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як килим може врятувати при блекауті та чи справді він зберігає тепло в оселі.

