Як укрити виноград на зиму? Дешевий, простий і лінивий спосіб

Кращий спосіб укриття винограду, це питання хвилює багатьох садівників-початківців.

Щоб виростити великі та смачні виноградні грона, недостатньо просто посадити рослину і кілька разів на сезон її обробити від хвороб та шкідників. Важливим етапом є зимівля, а точніше підготовка до неї.

Є три найпоширеніші способи укриття винограду: прикопування землею, сухі тунельні укриття, а також "лінивий" варіант. Поговоримо і про переваги, і про недоліки кожного.

Укриття землею

Переваги: Під шаром ґрунту виноградні кущі дихають, не пріють, їх не гризуть миші, лози не пересихають. Плюс це можна зробити без особливих фінансових витрат.

Головним недоліком цього є велика трудомісткість процесу, та й розгрібати кущі навесні для когось може бути проблемою.

Сухі тунелі

Переваги: У сухому укритті виноград залишається чистішим, немає потреби докладати особливих зусиль.

Недоліки: Необхідно серйозно витратитись, щоб купити дуги, плівку, агроволокно, шифер, мішковину, загалом все те, що зазвичай використовують виноградарі. І купувати все це потрібно буде регулярно. Великою проблемою можуть стати миші, які також ховаються на зиму, а потім з великим апетитом ласують лозою та бруньками.

"Лінивий" спосіб укриття винограду

Йдеться про те, щоб просто спустити лози на землю, пришпиливши їх до ґрунту за допомогою, наприклад, старих електродів. Можна кинути зверху старий шифер або солому-сіно. А можна залишити як є, сподіваючись, що буде досить тепло та/або випаде сніг, який і прикриє виноград. До речі, для критиків зазначимо, що теплі зими останніх років цілком дозволяли виноградарям особливо не напружуватися.

Садіть виноград — не пошкодуєте)

