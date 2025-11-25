Як не витратити зайве. Лайфхаки на Чорну п’ятницю, які заощадять ваші гроші

Не всі знижки, які пропонують магазини, справжні

У 2025 році Чорна п’ятниця випадає на 28 листопада. У цей період магазинах і маркетплейсах починається період знижок, а сама ця дата знаменує початок передноворічного шопінгу. У цей час покупцям пропонують багато знижок та цікавих акцій, проте не всі вони вигідні. Є лайфхаки, які допоможуть справді заощадити гроші.

"Телеграф" розповідає, як не витратити зайве та по-справжньому заощадити у період Чорної п’ятниці.

Лайфхаки для економії у Чорну п’ятницю

Складіть бюджет та список покупок

На початку всіх розпродажів, відповідально підійдіть до планування покупок та складання бюджету, пише The Guardian. Дуже важливо визначити, що вам дійсно потрібно і потім вже шукати це по різних торгових мережах та онлайн-магазинах. Також потрібно визначити бюджет, який ви готові витратити у Чорну п’ятницю та не перевищувати його.

Слідкуйте за цінами на потрібні товари

Коли визначилися зі списком покупок, починайте відстежувати ціни. Це можна робити онлайн або походами в магазини напередодні Чорної п’ятниці. Також можна використовувати спеціальні застосунки для відстеження цін. Дуже важливо не потрапити на гачок і щоб знижка була справжньою, а не завуальованою.

Перевіряйте старт продажів

Пам’ятайте, що розпродажі та вигідні пропозиції починаються заздалегідь, а не лише у саму Чорну п’ятницю 28 листопада. Дуже важливо встежити за стартом продажів, щоб вигідно купити запланований товар перед тим, як його розкуплять інші.

Комбінуйте знижки

Якщо ви моніторитимете ціни, відстежуватимете акції та збиратимете різні промокоди/купони, то є шанс заощадити ще більше. Адже у багатьох торгових мережах можна поєднувати знижки, а ще й отримувати кешбек від покупок.

Розпізнавайте маніпуляції

Магазини не працюватимуть собі у збиток, тому використовують різні маніпуляції в період Чорної п’ятниці. Не ведіться на відчуття терміновості чи дефіциту, які вони створюють, щоб залучити вас до швидкої імпульсної покупки. Та сама історія із завищеними цінами напередодні Чорної п’ятниці, які потім видають за неймовірні знижки. Будьте уважні та не ведіться на маніпуляції маркетологів.

