Не згниє і не проросте. Як зберігати цибулю взимку

Цибуля взимку зберігається в спеціальних умовах, порушення яких загрожує проростанням цибулин і появою гнилі.

Цибулю важливо не лише виростити, а й зберегти протягом зимових місяців. Багатий урожай цього корисного овочу потребує правильної підготовки до зберігання.

Головна вимога при зберіганні цибулі — створення умов, за яких вона не зростатиме. Це має бути приміщення темне та провітрюване, з температурою від 2 до 10 градусів зі знаком плюс за шкалою Цельсія.

Важливо: щоб цибуля добре зберігалася до весни, потрібно насамперед вибрати правильний сорт, призначений для цих цілей. Особливо підходять для зимового зберігання сорти цибулі — Шекспір, Центуріон, Радар, Стурон, Геркулес тощо.

Для цибулі важлива вентиляція, тому цибулини найчастіше зберігають у кошиках, у сітках, у ящиках з отворами , щоб овочі "дихали". Регулярно потрібно перебирати цибулю, сортуючи цілі та пошкоджені.

Не варто зберігати цибулю разом з картоплею, морквою та іншими коренеплодами, оскільки при цьому виникає підвищена вологість, через яку цибуля швидко почне проростати.

