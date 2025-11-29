Не сгниет и не прорастет. Как хранить лук зимой

Лук зимой хранится в специальных условиях, нарушение которых чревато прорастанием луковиц и появлением гнили.

Лук важно не только вырастить, но и сохранить в течение зимних месяцев. Богатый урожай этого полезного овоща требует правильной подготовки к хранению.

Главное требование при хранении лука — создание условий, при которых он не будет расти. Это должно быть помещение темное и проветриваемое, с температурой от 2 до 10 градусов со знаком плюс по шкале Цельсия.

Важно: чтобы лук хорошо хранился до весны, нужно первым дело выбрать правильный сорт, предназначенный для этих целей. Особенно подходят для зимнего хранения сорта лука — Шекспир, Центурион, Радар, Стурон, Геркулес и прочие.

Для лука важна вентиляция, поэтому луковицы чаще всего хранят в корзинах, в сетках, в ящиках с отверстиями , чтобы овощи "дышали". Регулярно нужно перебирать лук, сортируя целые и поврежденные.

Не стоит хранить лук вместе с картофелем, морковью и прочими корнеплодами, поскольку при этом возникает повышенная влажность, из-за которой лук быстро начнет прорастать.

