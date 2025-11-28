Про це майже ніхто не знає. Секретна функція отвору на ручці сковорідки

Мало хто користується ним за призначенням

Зазвичай у ручках сковорідок та сотейників (посуд, який поєднує функції сковороди та каструлі з товстим дном та довгою ручкою), є отвір. Більшість вважає, що він лише для того, щоб підвішувати посуд, але це не так.

Ці отвори придумані також для спрощення процесу приготування їжі, розповіли на onet.pl. В них під час готування зручно залишати ложку або лопатку для перемішування продуктів.

Такий отвір є у більшості сковорідок

Використовуючи отвір, не доведеться бруднити додатковий посуд, щоб класти ложку чи лопатку. Також не доведеться бруднити стіл.

Зручний способ розміщення ложки під час готування

Крім того, такий спосіб розміщувати лопатку чи ложку під час приготування захищає начиння від псування. Адже деякі мають звичку, перемішавши їжу, лишати лопатку чи ложки просто у страві, що вариться на плиті.

Однак таке рішення має недоліки — по-перше, приладдя може просто розплавитися чи деформуватися від високих температур, торкаючись розпеченої поверхні сковорідки чи сотейника. Ще один мінус — в їжу може потрапити бісфенол А (BPA) — токсин, що міститься в більшості пластмас.

Як уникнути бризок олії під час смаження — секретний лайфхак

Смаження — популярний спосіб приготування їжі, багато хто обожнює хрумку скоринку. Однак після нього інколи доводиться відмивати не лише плиту, але й стінку поруч. Ділимося способом, як смажити без розбризкування олії.

Секрет полягає у звичайному пергаментному папері. Перед смаженням достатньо постелити його на суху сковорідку, злегка зім’явши, щоб аркуш щільніше ліг і не виступав за краї. Потім налити на папір трохи олії та добре розігріти. Пергамент має термостійкі властивості, не підгоряє, але чудово проводить тепло. Завдяки цьому ваша їжа рівномірно смажиться, утворюючи апетитну скоринку, а олія не летітиме на всі боки.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один лайфхак із пергаментом, який заощадить купу часу.