Світить без електрики: у мережі показали незвичайну лампу у вигляді медузи (фото)

Лампа у формі медузи працює на батарейках

Українці періодично діляться своїми знахідками цікавих товарів у відомих магазинах. Так користувачка мережі показала незвичну покупку в "Аврорі" — настільну лампу у вигляді медузи.

Така декоративна лампа є новинкою в "Аврорі", поділилася користувачка тіктоку під назвою "Анюта beauty". Особливість нічника полягає у тому, що він світиться різними кольорами: синім, зеленим, червоним, фіолетовим та іншими. Це можливо завдяки LED-підсвітці.

Лампа у вигляді медузи

Лампа має вигляд медузи, яка крутиться по колу і рухає своїми щупальцями, наче у воді. Вона розміщена у прозорому пластиковому купольному контейнері. Особливо ефектно лампа виглядає у темряві, освітлюючи різними кольорами приміщення. А прозорий корпус нічника створює ефект об’ємності світла.

Перевага лампи-медузи у тому, що для її функціонування не потрібна електрика. Нічник має живлення від батарейок, що дозволяє встановлювати його у будь-якому місці. Вартість лампи у формі медузи становить 399 гривень.

Вартість нічника-медузи, скриншот із сайту "Аврора"

