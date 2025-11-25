Має вигнутий дзьоб і сині ноги: попри війну в Україні гніздиться рідкісний птах (відео)

Червонокнижні птахи чоботарі, що живуть в заповіднику на Одещині, перелітні і їх можна побачити навесні-влітку

У Національному природному парку "Тузлівсі лимани", що в Одеській області, попри постійні вибухи, залишаються тисячі рідкісних птахів — чоботарів. Вони занесені до Червоної книги України.

Як розповів доктор біологічних наук Іван Русєв, сильні шуми війни порушують спокій птахів, особливо вночі, і вони часто переміщуються по території нацпарку. Про це він написав в описі відео на Facebook.

Чоботар: відомості про червонокнижного птаха

Чоботар — єдиний представник свого роду в Україні. Це прибережний птах завдовжки до 47 сантиметрів і вагою близько 350 грамів, який гніздиться колоніями на узбережжях морів, лиманів та солончаків. В Україні вид зустрічається на Чорноморському та Азовському узбережжі.

Чоботарі гніздяться в заповіднику попри вибухи

За словами фахівців, в Україні гніздиться приблизно 5–7 тисяч пар чоботарів, а в Європі мешкає близько половини світової популяції цього виду. Проте чисельність птахів поступово зменшується через втрату природних місць для гніздування.

Рідкісні чоботарі внесені до Червоної книги України

Чоботар — перелітний птах. Навесні він прилітає в Україну, а восени відлітає до Середземномор’я. Живиться переважно ракоподібними, личинками комах, молюсками та іншими дрібними безхребетними.

Птах охороняється на національному та міжнародному рівнях — його внесено до Червоної книги України, а також до Боннської та Бернської конвенцій і угоди AEWA.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в Україні зустріли рідкісного птаха з особливою зовнішністю.