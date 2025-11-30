Стандартний метод може не підійти: як відкрити дверцята пралки при відключенні світла

Кожна модель пральної машинки має свої особливості в збірці

Іноді буває таке, що світло вимикають зненацька, а ви вже запустили пралку і вона встигла набрати воду і заблокувати дверцята. Є спосіб злити воду та відкрити люк, але, як показує практика, він підходить не для всіх моделей

На сайті "Kokl.ua" ми знайшли зібрану базову інформацію про розблокування дверцят для різних брендів і моделей, включно з Bosch, Samsung та іншими популярними виробниками.

Особливості розблокування пральних машинок

Якщо дверцята все одно не відкриваються, радять дотримуватися такого алгоритму: спершу перевірте інструкцію до вашої моделі — там можуть бути описані особливі методи розблокування. Далі можна звернутися до сервісного центру виробника або гарячої лінії. Також варто переконатися, що замок не зламався — якщо після зливу води дверцята залишаються заблокованими, можливо, потрібен ремонт.

Чого точно не можна робити при розблокуванні пралки

тягнути або підважувати дверцята — це швидкий шлях до поламання замка;

відкривати пралку без зливу води — ризик затоплення;

працювати з машиною під напругою — небезпечно.

Крім того, завжди після розблокування потрібно перевіряти, що всі деталі на місці, щоб уникнути проблем перед наступним пранням.

