Як українки заробляють по 1,5-2 тис. доларів на місяць: ким треба працювати

Українські жінки незалежні — і фінансово, і професійно

Українки вже давно продемонстрували, що стереотипи про те, що "місце жінки на кухні" і "вона не побудує кар’єру без чоловічого заступництва", — повна маячня, і доказали, що можуть заробляти більше, ніж представники "сильної" статі. Зараз наші жінки працюють не лише у медійних та у так званих "жіночих" сферах, а й стоять на захисті країни або трудяться на трьох роботах одночасно.

Користувачка Threads запитала у дописі, ким працюють дівчата, які самостійно заробляють більше 60-70 тисяч гривень на місяць. У коментарях користувачки поділилися своїми професіями.

Напрямки — абсолютно різнопланові. Тут і медійні сфери, і бухгалтерія, і міжнародна логістика, і маркетинг в оборонному секторі. Є креативні напрямки — прикраси, ювелірка, блогінг.

Жінка. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

"Я працюю в міжнародній логістиці. Мрію навчати інших людей цій сфері, оскільки фахівців катастрофічно не вистачає, а заробляти можна від 2-3 тисячі доларів"

"Займаюсь ювелірною справою. Створюю прикраси із дорогоцінних металів і натурального каміння"

"Я дівчина 54 років, головний бухгалтер, усе життя працювала не підіймаючи голови. І зараз працюю. Розвиваю свій інстаграм, почала з консультацій для ФОП"

"Project Manager, 10+ років досвіду, магістр економічної кібернетики з червоним дипломом, 6+ років робити на американську компанію. Живу в Україні"

"Я заробляю до 100 тисяч гривень на прикрасах власного виробництва"

Професії українських жінок

Професії українських жінок

А поруч — ті професії, які суспільство досі звикло називати "чоловічими": фахівчиня з облицювання поверхонь плиткою, штурманка, морська фахівчиня, жінка на лайнері. Серед коментарів були й історії про іншу сторону високих заробітків — коли жінка тягне одразу кілька робіт.

Жінка кладе плитку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

"Я плиточник. Працюю не сама, а з чоловіком, який сам мене всього навчив"

"Маркетолог оборонного сектору"

"На жаль, у мене ця сума лиш з трьох робіт сумарно, шукаю одну вже, бо трохи не витримую, роботи роблю різні, але по суті я гарний менеджер"

"Заробляю набагато більше в місяць ніж ця сума. За професією штурман (помічник капітана на морських суднах)"

"Заробляю більше 150 тисяч, працюю на лайнері"

Професії українських жінок

Серед коментаторок знайшлися й військові. Жінка, яка до служби заробляла в ІТ понад дві тисячі доларів, сьогодні стоїть на бойових і робить це із власного бажання, а не з примусу.

"Поки не пішла в армію, заробляла собі тихенько 2.5 -2.7 тисяч доларів, як скромний пм в айті. Зараз на бойових хіба заробляю. Не шкодую, але по айті зарплатні трохи сумую"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав у дитинстві Дмитро "Да Вінчі". Рідні досі журяться за його загибель і відвідують на Аскольдовій могилі.