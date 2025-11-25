Зрозуміє кожна мама: українка насмішила мережу оригінальним бітом про декрет (відео)

Відео набрало тисячі переглядів та коментарів

У мережі завірусилось кумедне відео з жінкою в декреті. Вона створила майже справжній хіт для матусь.

Відповідне відео у Тік Ток набрало тисячі переглядів та лайків. На ньому жінка танцює зі штативом у кухні під власноруч створений біт.

Основою для треку стала фраза дитини "Мама, я покакав". Жінка додала до слів музики, зробила сучасне аранжування та створила трек, який завірусився у Тік Ток. За її словами, саме так почуває себе її мозок у декреті. На відео жінка танцює в кухні у домашньому одязі, що ще більше додає шарму музиці. Окрім того, авторка змонтувала відео в такт біта, так що утворився маже справжній кліп.

В коментарях користувачі вже оцінили цей трек та почали писати, що спочатку злякались, що це їх дитина кличе. Були й думки про те, що новий трек геніальний і його можна вважати ледь не "гімном" декрету. Жінки сміялись та жартували в коментарях: "Це гідно більшої кількості лайків"; "Я ж не одна подумала, що то моє мене кличе?"; "Це геніально. Як перестати слухати по кругу".

