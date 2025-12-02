Как украинки зарабатывают по 1,5-2 тыс. долларов в месяц: кем нужно работать

Украинские женщины независимы — и финансово, и профессионально

Украинки уже давно продемонстрировали, что стереотипы о том, что "место женщины на кухне" и "она не построит карьеру без мужского покровительства", — полный бред, и доказали, что могут зарабатывать больше, чем представители "сильного" пола. Сейчас наши женщины работают не только в медийных и так званых "женских" сферах, но и стоят на защите страны или трудятся на трех работах одновременно.

Пользователь Threads спросила в посте, кем работают девушки, которые самостоятельно зарабатывают более 60-70 тысяч гривен в месяц. В комментариях пользовательницы поделились своими профессиями.

Направления абсолютно разноплановые. Здесь и медийные сферы, и бухгалтерия, и международная логистика, и маркетинг в оборонном секторе. Есть креативные направления – украшения, ювелирка, блогинг.

Женщина. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

"Я работаю в международной логистике. Мечтаю обучать других людей этой сфере, поскольку специалистов катастрофически не хватает, а зарабатывать можно от 2-3 тысяч долларов"

"Занимаюсь ювелирным делом. Создаю украшения из драгоценных металлов и натуральных камней"

"Я девушка 54 лет, главный бухгалтер, всю жизнь работала не поднимая головы. И сейчас работаю. Развиваю свой Инстаграмм, начала с консультаций для ФЛП"

"Project Manager, 10+ лет опыта, магистр экономической кибернетики с красным дипломом, 6+ лет делать на американскую компанию. Живу в Украине"

"Я зарабатываю до 100 тысяч гривен на украшениях собственного производства"

А рядом — те профессии, которые общество до сих пор привыкло называть "мужскими": специалист по облицовке поверхностей плиткой, штурман, морскойспециалист, женщина на лайнере. Среди комментариев были и истории о другой стороне высоких заработков, когда женщина тянет сразу несколько работ.

Женщина кладет плитку. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

"Я плиточник. Работаю не сама, а с мужем, который сам меня всему научил"

"Маркетолог оборонного сектора"

"К сожалению, у меня эта сумма только из трех работ суммарно, ищу одну уже, потому что немного не выдерживаю, работы делаю разные, но по сути я хороший менеджер"

"Зарабатываю гораздо больше в месяц, чем эта сумма. По профессии штурман (помощник капитана на морских судах)"

"Зарабатываю больше 150 тысяч, работаю на лайнере"

Среди комментаторов нашлись и военные. Женщина, которая до службы зарабатывала в IТ более двух тысяч долларов, сегодня стоит на боевых и делает это по собственному желанию, а не по принуждению.

"Пока не пошла в армию, зарабатывала себе тихонько 2.5 -2.7 тысяч долларов, как скромный пм в айти. Сейчас на боевых разве зарабатываю. Не жалею, но по айти зарплаты немного скучаю"

