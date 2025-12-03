Вивчить навіть найнепосидючіший школяр: гарні вірші про святого Миколая, які легко запам'ятати

Ці вірші допоможуть зробити настрій більш святковим

День святого Миколая вважається одним із найулюбленіших дитячих свят, адже він приносить атмосферу дива та чарівництва. Напередодні цього дня малюки пишуть святому Миколаю листи, а також вчать пісні та вірші.

За традицією ввічливих та слухняних дітей святий Миколай обдаровує довгоочікуваними подарунками, а вони у відповідь тішать його своїми віршами. "Телеграф" підготував добірку красивих текстів, які буде легко навчати зі школярами.

Вірші для школярів на День святого Миколая

Через поля, через гай

У червонім кожушку

Поспішає Миколай

На санчатах по сніжку.

В торбі іграшки везе,

пряники медові.

В кожні хату увійде,

Сповнений любові.

Зранку встане дітвора,

Зблиснуть оченята –

Подаруночків гора,

Радості багато

***

Вірші про святого Миколая для дітей

Хто всім бідним помагає?

Хто добра не забуває?

Миколай!

Будьте ж, діти, завжди чемні,

Помагайте тим, хто темний,

Тим, хто впав, подайте руку,

Не вважайте то за муку.

Любіть маму, любіть тата,

Діда, бабцю, сестру, брата

І любіть свій рідний край -

Вас полюбить Миколай.

Подарунки приготує,

Всіх вас ними почастує.

Треба лиш не забувать -

Бога й рід свій шанувать!

***

Є свято гарне в Україні.

Є свято казки чарівне.

Що Миколай в святій ряднині

Слухняним ласощі несе.

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

Отець святий про всіх все знає

Хоч любить нас, та бачить все.

Він чемних, лагідних вітає

І радість їм за це несе.

Прекрасне свято це у грудні

Приносить віру в чудеса.

І знають всі, що в тяжкі будні

Віра у святість все спасе,

У кожній країні є своє свято.

Там — Санта Клаус, в інших — Дід Мороз.

Ми любим Миколая. Нас багато.

Бо з нами — Матір Божа та Ісус Христос!

****

Найкращі вірші до Дня святого Миколая для дітей 7-9 років

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки та книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав…

Починаю вже дрімати…

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно — аж мішок!

Нагадаємо, що за новим церковним стилем українці відзначають День Святого Миколая 6 грудня. Раніше "Телеграф" публікував текст відомої української колядки на Миколу "Ой хто хто Микола любити".