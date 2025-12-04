Любий отче, Чудотворцю. Найсильніші короткі молитви до святого Миколая для дітей

Молитва до Святого Миколая обов’язково буде почута

Кожна дитина з нетерпінням чекає Дня святого Миколая. Тож напередодні свята кожній малечі варто підготуватися: написати листа Миколаю, прибрати у своїй кімнаті, гарно її прикрасити, вивчити вірш, а найголовніше — прочитати святому молитву.

Навіть у малому віці діти можуть звертатися до Миколая зі своїми проханнями. Дитяча молитва також може висловлювати подяку та турботу про близьких – батьків, братиків і сестричок, друзів.

"Телеграф" зібрав короткі молитви, які дітки можуть промовляти зі зверненням до покровителя Миколая Чудотворця. Їх тексти невеликі, тому легко запам'ятовуються.

Молитви для дітей на Миколая

Миколаю, молися за нами,

Благаєм тебе зі сльозами,

Ми тя будем вихваляти,

Ім’я твоє величати.

Навіки. Амінь.

***

Святий Отче Миколаю,

серденько тобі вручаю,

наповни його украй,

під опіку Богу дай.

Щоб я мужнім виростав,

зло добром перемагав,

добре вчився, щедрим був

і про Бога не забув!

Любий отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися –

Хай засвітиться любов"ю,

Принесе душі здоров"я.

Буду чемна(ий) і слухняна(ий),

Все робитиму старанно.

Хочу, отче, як і ти

Мир і радість всім нести.

***

Святий Миколаю, добрий наш Покровителю, принеси нашим батькам і всім добрим людям бажаний ними подарунок і виконай їхні найсокровенніші прохання. Особливо пам’ятай про тих, хто чекає на доброту, і про тих, хто втратив віру в добро. Святий Миколаю, завжди молися за мене та за всіх людей. Амінь!

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся –

Щоб були здорові,

Татусь і матуся –

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

Нагадаємо, що саме у ці святкові дні батьки радують своїх дітей традиційними солодощами. Раніше "Телеграф" ділився рецептом різдвяних пряників.