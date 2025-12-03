Його знали як "алея гігантів": як змінювалась назва найдовшого проспекту Харкова

Його нинішня назва зафіксувалась з 2022 року

У Харкові є проспект, який простягається більше ніж на 18 кілометрів і проходить через кілька житлових районів та промислових зон. Його неодноразово перейменовували і перебудовували, а сьогодні він носить ім’я героїв, які захищали місто під час повномасштабного вторгнення.

Що приховує цей проспект і чому він став таким знаковим для Харкова, детально написав "Телеграф". Найбільше його знають не як проспект Героїв Харкова, а як Московський, адже це була одна з назв.

Як змінювалась назва легендарного проспекту студентського міста

Цей проспект починається від майдану Конституції в самому центрі міста та тягнеться аж до окружної дороги біля Дробицького яру. Уздовж проспекту розташовані великі житлові масиви, зокрема Нові Будинки, ХТЗ, Рогань та Обрій, а також численні підприємства. Через це ще за радянських часів вулицю часто називали "алеєю гігантів".

Протяжність проспекту Захисників Харкова

Свою сучасну назву проспект отримав на честь героїв, які захищали Харківщину під час повномасштабної війни з Росією. Раніше він мав інші назви, пов’язані зі старою Московською дорогою, що існувала ще з XVII століття, а згодом — Чугуївським шосе.

Початок проспекту від площі Конституції

Вид з Московської вулиці на Успенський собор. Фото 1860-х років

У різні часи проспект складався з кількох вулиць: Московської, Старо-Московської та Корсиківської. До 1919 року вони мали окремі назви, але в результаті історичних змін їх об’єднували та перейменовували. У 1919 році Московська вулиця стала вулицею 1-го Травня, а у 1936 році кілька частин об’єднали в проспект Сталіна. Під час німецької окупації вулицю знову розділили на три частини, а після звільнення повернули назву Сталіна. З 5 листопада 1961 року по 11 травня 2022 року проспект називався Московським проспектом. Лише у 2022 році він отримав сучасну назву — Проспект Героїв Харкова.

Проспект Героїв Харкова біля метро Захисників України

Сьогодні проспект є однією з головних транспортних артерій міста. Він поєднує історію і сучасність Харкова, проходить через важливі житлові та промислові райони і залишається важливим символом міста.

Тож, проспект Героїв Харкова називався:

Московська вулиця;

Старомосковська вулиця;

Корсиковська вулиця;

Вулиця 1-о Травня;

Проспект Сталіна;

Чугуївський тракт;

Чугуївське шосе;

Московський проспект.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чиє ім'я носила головна вулиця Харкова — Сумська.