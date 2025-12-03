Його знали як "алея гігантів": як змінювалась назва найдовшого проспекту Харкова
Його нинішня назва зафіксувалась з 2022 року
У Харкові є проспект, який простягається більше ніж на 18 кілометрів і проходить через кілька житлових районів та промислових зон. Його неодноразово перейменовували і перебудовували, а сьогодні він носить ім’я героїв, які захищали місто під час повномасштабного вторгнення.
Що приховує цей проспект і чому він став таким знаковим для Харкова, детально написав "Телеграф". Найбільше його знають не як проспект Героїв Харкова, а як Московський, адже це була одна з назв.
Як змінювалась назва легендарного проспекту студентського міста
Цей проспект починається від майдану Конституції в самому центрі міста та тягнеться аж до окружної дороги біля Дробицького яру. Уздовж проспекту розташовані великі житлові масиви, зокрема Нові Будинки, ХТЗ, Рогань та Обрій, а також численні підприємства. Через це ще за радянських часів вулицю часто називали "алеєю гігантів".
Свою сучасну назву проспект отримав на честь героїв, які захищали Харківщину під час повномасштабної війни з Росією. Раніше він мав інші назви, пов’язані зі старою Московською дорогою, що існувала ще з XVII століття, а згодом — Чугуївським шосе.
У різні часи проспект складався з кількох вулиць: Московської, Старо-Московської та Корсиківської. До 1919 року вони мали окремі назви, але в результаті історичних змін їх об’єднували та перейменовували. У 1919 році Московська вулиця стала вулицею 1-го Травня, а у 1936 році кілька частин об’єднали в проспект Сталіна. Під час німецької окупації вулицю знову розділили на три частини, а після звільнення повернули назву Сталіна. З 5 листопада 1961 року по 11 травня 2022 року проспект називався Московським проспектом. Лише у 2022 році він отримав сучасну назву — Проспект Героїв Харкова.
Сьогодні проспект є однією з головних транспортних артерій міста. Він поєднує історію і сучасність Харкова, проходить через важливі житлові та промислові райони і залишається важливим символом міста.
Тож, проспект Героїв Харкова називався:
- Московська вулиця;
- Старомосковська вулиця;
- Корсиковська вулиця;
- Вулиця 1-о Травня;
- Проспект Сталіна;
- Чугуївський тракт;
- Чугуївське шосе;
- Московський проспект.
