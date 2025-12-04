Там у куток не поставлять: найвідоміші будинки незвичної форми в Україні (фото)

Ці будинки зведені в різний час, але їх єднає спільна риса

Україна має чимало незвичних споруд, але є серед них цікаві своєю формою — круглі. Три таких незвичних будинки "Телеграф" зібрав в одній підбірці. Це споруди у Запоріжжі, Львові та Одесі. У деяких — живуть люди.

Кільцеподібний будинок у Запоріжжі

Витівка радянських архітекторів — Круглий дім у Соцмісті в Запоріжжі. Зведений у 1933–1937 роках як житловий комплекс для працівників "Запоріжсталі", він став яскравим прикладом радянського монументалізму. Будівлю спроєктували архітектори Г. Орлов і В. Лавров. Цікаво, що будинок має 14 наскрізних під’їздів, в ньому 468 квартир і раніше у дворі був фонтан.

Круглий дім у Соцмісті в Запоріжжі

Навколо споруди виникло чимало міських легенд: зокрема, що комплекс мав складати слово "СТАЛІН", а на даху нібито планували зробити майданчик для гвинтокрила.

Круглий дім (Будинок Маюрова) в Одесі

В Одесі свій знаменитий круглий будинок — Будинок Маюрова. Він розташований у центрі Грецької площі та фактично ділить її на дві частини. Історія споруди бере початок у 1840-х роках. У 1996 році його розібрали та відбудували заново, залишивши лише історичний фасад, а всередині звели нову 7-поверхову споруду торгівельного центру.

Будинок Маюрова під час розбору

ТЦ всередині Круглого будинку

Будинок-циліндр у Львові

Ще один незвичний круглий будинок стоїть у Львові — на вул. Бережанській, 54, у мікрорайоні Козельники. Це 16-поверхова новобудова 2008 року, яку львів’яни жартома називають "кексом". Споруда вважається однією з найбільш гротескних новобудов міста. Серед фотографів будинок став популярною локацією: нижні ракурси створюють ефект оптичних ілюзій, що роблять фото особливо видовищними.

Будинок-циліндр у Львові

Будинок-циліндр у Львові з цікавого ракурсу

