У цих будинках ніхто ніколи не жив. Які таємниці зберігає одне з містичних місць України (фото)

У селі встигли збудувати кілька дев’ятиповерхівок, але люди в них так і не заселилися

Харківська області зберігає в собі чималу кількість загаданих та незвичайних місць, одним з яких є "місто атомників", відоме під неофіційною назвою "Атомні Бірки". Там планували побудувати Харківську атомну електростанцію, але цього так і не сталося.

У 80-х роках було розпочато будівництво перших будинків для робітників ХАЕС. Два дев’ятиповерхівки було завершено, третій — у процесі будівництва.

У зв’язку з трагедією на Чорнобильській АЕС та введенням у дію закону, який забороняє будувати АЕС ближче ніж за 30 км від міста (село Бірки за 26 км від Харкова), проект було скасовано.

Село Бірки в Харківській області. Фото: Find Way

Вважається, що об’єкт розташований у геопатогенній зоні, де часто спостерігають дивні явища.

Як пише сайт Find Way, 1873 року жителі однойменного населеного пункту рано вранці спостерігали падіння метеорита. Невеликих розмірів вогненна куля прокреслила небо з південного сходу на північний захід, та зникла за лісом, де за кілька секунд люди почули страшний гуркіт і відчули землетрус.

На місці падіння метеорита утворилося "червоне" озеро, а в небі тоді ще протягом кількох днів можна було спостерігати незвичайне для цієї місцевості "північне" сяйво. У 1969 та 1974 роках тут створювалися експедиції та навіть невелике містечко для вивчення "Бірківського метеорита".

"Червоне" озеро набуло свого імені у зв’язку з дивним явищем: каміння на дні озера світилося яскраво-червоним світлом. Вчені видобували та вивчали їх, з’ясувавши, що ті мають дивовижний хімічний склад.

"Червоне" озеро. Фото: Скріншот/відео на YouTube

При дослідженні з’ясувалося, що незвичайне світіння з’являлося при контакті з водою, оскільки це каміння виділяли речовину, що має досить різкий запах (щось між сіркою та м’ятою). Крім того, ця речовина, за легендами, мала психотропний ефект.

Після розпаду СРСР експедицію згорнули, так і не дізнавшись таємницю "червоного озера" і тієї речовини, яку в ньому виявили.

На сьогодні дно вже неабияк вкрилося мулом і рослинністю, проте ближче до берега іноді можна побачити слабке тьмяне світло, а в коридорах занедбаних споруд нібито іноді з’являється дивний гул і червоне свічення.

