Пухнастий "працівник" підкорив мережу. В "Аврорі" помітили смішний курйоз (фото, відео)

Тваринка вразила користувачів своїми розмірами та безтурботністю

У мережі вчергове завірусилось фото пухнастого "працівника" у магазині "Аврора". Кіт спав, згорнувшись клубочком, просто серед товарів на одній з полиць.

Відповідний допис опублікувала користувачка у Threads. За її словами, вона помітила милого котика в магазині 30 листопада.

Як видно на відео та фото, тваринка настільки комфортно почувала себе в магазині, що заснула просто серед шкарпеток на полиці. Навіть коли дівчина вирішила погладити котика він майже ніяк не відреагував, просто трошки смикнув лапкою. До слова, розміри пухнастика вражають, він зайняв майже усю полицю зі шкарпетками.

Кіт в Аврорі в Луцьку

У мережі користувачі були просто в захваті від такої доброти працівників "Аврори" та краси котика. Чимало людей почало ділитись своїми пухнастими "знахідками" в магазинах:

Ось таку булочку бачу кожен раз як захожу в "Аврору";

Теж бачила такого милого працівника;

У нас в Києві схожий працівник є;

Одна жіночка навіть висловила вдячність "Аврорі" за людяність: "Безмежно дякую працівникам Аврори і керівництво за те, що пускаєте тварин погрітися. Запроваджуйте цю політику у всі магазини міст і це буде великим кроком до людяності і допомоги тваринам у такий складний час. Люди дивляться на приклад любові до тварин великих мереж і слідують цій тенденції. А ще вони ж там і купують смаколики для них".

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли котика бачать в магазині "Аврори". Так, нещодавно у Дніпрі побачили пухнастого "працівника".