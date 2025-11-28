"Зимно" чи "холодно"? Різниця в значенні, про яку мало хто знає

Не всі українці розрізняють ці два слова

Українська мова багата на відтінки й має чимало слів, які здаються майже однаковими. Через це ми часто використовуємо їх як синоніми, не замислюючись над різницею. Так сталося й зі словами "зимно" та "холодно".

На перший погляд вони однакові, але різниця між ними є. "Телеграф" розповідає, у чому саме полягає ця різниця та коли варто використовувати кожне з цих слів.

Так, за даними онлайн-словника "Горох", "зимно" пов’язане з погодою. Це слово означає "по-зимовому холодно, морозно, з відчуттям зимової прохолоди". Воно описує стан природи, а не внутрішні відчуття людини. Найчастіше його використовують, коли говорять саме про температуру надворі.

Приклади:

Робилося зимно, і ми щільніше закутались у свої плащі. (Ю. Андрухович)

Студений вітер подихнув зненацька, і стало зимно. (О. Ільченко)

Натомість слово "холодно", згідно зі словником, має ширше застосування. Воно означає "низьку температуру або відчуття холоду" і не прив’язане до пори року чи погоди. "Холодно" може бути в кімнаті, на вулиці, у транспорті чи навіть у речах, які торкаються рук. Це слово описує стан, відчуття.

Приклади:

Сумно і холодно стало їй жити без матері. (З. Тулуб)

Холодний вітер вривався в побиті шибки й навпростець віяв у розчинені двері .. Мотрі зробилось холодно. (Панас Мирний)

Через подібне звучання ці слова часто використовують як взаємозамінні. Але "зимно" точніше передає погодні умови, тоді як "холодно" описує температуру загалом або фізичне відчуття. Саме тому в мовленні вони не виконують однакової ролі.

