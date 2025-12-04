Його переглядають навіть через 26 років: який фільм з українськими акторами став культовим (відео)

У сюжеті переплітаються історично події та вигадана любовна лінія

Багато фільмів, попри десятиліття, не втратили своєї популярності та стали культовими. Одним з них по праву вважається історична стрічка "Вогнем і мечем", що вийшла у світ у 1999 році.

Фільм "Вогнем і мечем" зняла Польща, але в ньому зіграли такі українські актори як Богдан Ступка та Руслана Писанка

Історичну кінострічку переглядають навіть через 26 років, бо вона вражає своїми батальними сценами та харизмою акторів

Що відомо про фільм "Вогнем і мечем"

Історичний 4-серійний фільм "Вогнем і мечем" вийшов 1999 року, його режисером став Єжи Гофман. В основу кінострічки ліг однойменний роман польського письменника Генріка Сенкевича.

Дія фільму розгортається у XVII столітті (період 1648–1651 років) у час Речі Посполитої та охоплює період повстання запорізьких козаків під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

Фільм "Вогнем і мечем" 1999 року

У сюжеті "Вогнем і мечем" переплетені історичні події та вигадана романтична лінія. Глядачі знайомляться з польським шляхтичем Яном Скшетуським, який закохується у княжну Олену Курцевич. Але їхнім стосункам загрожує харизматичний та пристрасний козацький полковник Юрко Богун, також закоханий у дівчину.

Фільм "Вогнем і мечем" став одним із найдорожчих у Польщі

На тлі масштабних битв, політичних інтриг та громадянської війни розгортається історія кохання, зради та героїзму. Глядачів підкорили не лише батальні сцени, а й дорогі костюми, гра акторів та спецефекти.

Богдан Ступка у фільмі "Вогнем і мечем"

Відомо, що створювала спецефекти компанія Machine Shop, яка раніше працювала над такими фільмами, як "Термінатор 2" та "Хоробре серце".

Руслана Писанка у фільмі "Вогнем і мечем"

У фільмі "Вогнем і мечем" гетьмана Богдана Хмельницького зіграв Богдан Ступка, а Руслана Писанка з’явилася в образі відьми Горпіни. Їхні ролі дуже запам’яталися глядачам і принесли широку популярність у Польщі та за її межами.

Відеоролики з нарізками сцен із цієї історичної стрічки вірусяться на платформі TikTok, де вони збирають тисячі переглядів та реакцій. Глядачі відзначають високий рівень акторської гри, цікавий сюжет та реалістичність сцен поєдинків.

Багато хто підкреслює, що фільм залишається актуальним і сьогодні, адже в ньому торкаються теми війни та боротьби за свободу.

