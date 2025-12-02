Може здатися, що це матюк: яке українське слово більшість навіть не чула
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В давнину це слово було популярне серед ковалів
В українській мові є чимало кумедних та смішних слів, які більшість людей ніколи не чула. До прикладу, баляндраси.
"Телеграф" розповість, що означає це слова, а також коли його можна вживати. Зауважимо, що в українській є навіть фразеологізм "точити баляндраси".
Баляндраси — це пусті, веселі розповіді, несерйозні розмови, а також базікати або жартувати. Вважається, що цей вираз пов'язаний з роботою коваля, який виготовляв балясини (стовпчики), а це було легкою та веселою справою, під час якої можна було жваво розмовляти.
Слово баляндраси — діалектизм, який найчастіше в давнину можна було почути на заході України. Наразі це слово використовують в побуті досить рідко, але воно точно може збагатити словниковий запас.
Синоніми:
- базікання,
- теревені,
- балачки,
- розмови на незначну тему.
До слова, фразеологізм "точити баляндраси" схожий на російське "точить лясы" і має фактично однакове значення. Зокрема, вести пусті розмови та марнувати час на несерйозні теми.
Приклади вживання слова баляндраси:
- "Хазяйка кишки порве од її баляндрасів". (Г. Квітка-Основ’яненко)
- "В вагоні через дверці два купе… Сміх, жарти, баляндраси…"
- "Ми тут баляси точимо, а там в цей час, може, ллється кров наших братів і сестер!" (Я. Мамонтов)
Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово росіяни не зможуть вимовити. Йдеться не про паляницю.