Російською не перекладається: забуте українське слово, яким користувалися модники

Частина української культурної спадщини

Українська мова дивує своєю різноманітністю. Ми самі не знаємо всіх слів, які в ній існують, а що вже казати про інші народи.

"Кобеняк" — слово, яке багато хто чув, але мало хто знає його значення. Росіяни точно не зрозуміють його без пояснень, адже перекласти його неможливо. "Телеграф" розповідає, що це слово означає і чому воно незрозуміле для сусідів зі сходу.

На порталі "Словник UA" кобеняк описано як довгий і широкий чоловічий одяг із відлогою. Його шили з товстого сукна, переважно з овечої вовни. У різних куточках України цей одяг називали по-різному. Хтось казав кирея, хтось — сіряк.

Наші предки навіть придумали вислів про цей одяг. Коли хотіли сказати, що дуже темно, казали: "Темно, як під кобеняком". Справді, якщо накритися такою довгою та щільною річчю, світла не побачиш.

Так виглядав кобеняк

З часом слово почало означати й інші види верхнього одягу. У минулому столітті так називали чоловічі плащі з відлогою. Навіть брезентові дощовики отримували цю назву, якщо мали схожий крій.

Росіяни не можуть назвати цю річ одним словом. У їхній культурі такого одягу не існувало, тому вони можуть лише описати його кількома словами — "довгий плащ" чи "верхня одежина". Точного аналога в російській мові немає, бо історія та побут двох народів різні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про слово, яке звучить, як матюк, але це не так. Ми розповідали, що у хаті було звичним для наших пращурів.