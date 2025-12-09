Не робіть цього у свято 9 грудня, якщо хочете весь наступний рік не мати проблем із грошима

Дізнайтеся, чому в цей день краще не відмовляти комусь у допомозі

Цього вівторка, 9 грудня, православні християни та греко-католики відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці і згадують святу Анну — матір Діви Марії. Також зараз триває Різдвяний піст 2025.

Історія цього дня бере початок з давніх християнських переказів про праведних Йоакима та Анну. Подружжя довгі роки жило без дітей і щиро молилося про народження нащадка. Бог почув їхні прохання й дарував їм доньку Марію — майбутню Матір Ісуса.

Свято офіційно закріпилося у християнській традиції ще в перших століттях. Воно нагадує вірянам про початок великої історії — від Зачаття Марії до Різдва Христового. 9 грудня віряни згадують смирення Анни й Йоакима, силу молитви та віру, яка здатна змінювати хід подій.

Традиції та прикмети 9 грудня

Люди здавна вважали цей день сприятливим для початку чогось важливого — від роботи над великим проєктом до внутрішніх рішень, які давно відкладали. Також вірили, що молитви цього дня "краще чути", тому особливо просили про зцілення, мир у сім’ї, народження дітей і захист дому.

тиха і безвітряна погода 9 грудня — чекайте на м'яку зиму;

випав сніг у цей день — наступного року буде гарний урожай;

виглянуло сонце по обіді — весна буде ранньою.

За вікном падає сніг. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 9 грудня

сваритися і з'ясовувати стосунки — будь-яка агресія в цей день "розсіює благодать" і приносить емоційні наслідки надовго;

займатися важкою фізичною роботою — день варто присвятити спокою та молитві;

відмовляти у допомозі — відмова може обернутися тим, що й тобі не допоможуть, коли буде потрібно;

брати гроші в борг — весь наступний рік матимете проблеми із грошима.

