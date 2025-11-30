Усі як на підбір: рибалка похизувалася п'ятьма плямистими хижачками (фото)

Жінці з Житомирщини пощастило з трофеями

Рибалці за день вдалось зловити п’ять щук майже однакового розміру і ваги. Фото риби швидко привернуло увагу учасників групи на Facebook.

За приблизними оцінками, кожна з риб важила від 1 до 3 кілограмів. Свій улов жінка показала у Facebook-групі "Рибалка в Житомирі та Житомирській області".

Жінка задоволена уловом

У коментарях під публікацією користувачі активно обговорюють щук, висловлюючи захоплення.

Що пишуть під фото

Щука — одна з найпоширеніших риб в Україні. Її найчастіше ловлять у спокійних річках, озерах та водосховищах, де вона полюбляє ховатися серед водоростей. Дорослі щуки можуть досягати понад 1,5 метра в довжину та важити до 35 кілограмів, причому самиці зазвичай більші за самців.

Забарвлення риби залежить від місця проживання — воно може бути від зеленувато-сірого до бурого. Темна спина, світле черево та плями допомагають щуці залишатися непомітною та успішно полювати на дрібну рибу та інших мешканців водойм.

