"Оце так монстр": українці похизувались своїм 10-кілограмовим уловом (відео)

Цей вид риб росте все життя

Українські рибалки спіймали надзвичайно велику рибу, вага якої сягнула близько 10 кілограмів. Вони були вражені від її розмірів.

Цією красунею стала щука. Вона точно претендує на рибацький трофей. Відповідне відео опублікували у групі на Facebook.

На відео чоловіки, які її піймали, не можуть стримати емоцій і відкрито дивуються розмірам хижачки, називаючи її справжнім "монстром". Щоправда, точне місце вилову й подальша доля риби залишаються невідомими.

Цікаві факти про щуку

Щука — небезпечна й хитра хижачка, яка вміє змінювати своє забарвлення, маскуючись під дно чи рослини. Під час нересту вона може перестрибувати через мілкі пороги й заганяти здобич на мілину. Їсть майже все — рибу, дрібних тварин і навіть своїх родичів, поглинаючи здобич вагою майже як вона сама.

Іноді самці охороняють ікру, а в холод або при нестачі їжі щука впадає у стан сповільнення, подібний до сплячки. Вона росте все життя і може важити понад 30 кг, а також здатна жити не лише у прісній, а й у слабосолоній воді.

