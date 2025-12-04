Рус

У Харкова могло бути інше ім’я: що стоїть за його назвою

Наталя Граковська
Читать на русском
Як Харків отримав свою назву
Як Харків отримав свою назву. Фото Колаж "Телеграфу"

Існує кілька версій походження назви Харків

В історії Харкова залишаються недосліджені та спірні моменти. Датою заснування міста прийнято вважати 1654 рік, за першим збереженим письмовим згадуванням в офіційних джерелах. А ось із походженням назви Харків все не так просто. Питання досі залишається дискусійним.

Існує не менше тринадцяти варіантів пояснення походження назви міста. Одні дослідники знаходять корені в слов’янських мовах, інші шукають сліди тюркських впливів, а багато хто звертається до усних переказів, які протягом століть формували локальні міфи. "Телеграф" пропонує розібратися в найпопулярніших версіях походження назви Харків.

Версія про половецьку столицю Шарукань

Одна з гіпотез пов’язує назву Харкова з давнім містом Шарукань (Харукань), яке колись було половецькою столицею. За різними версіями, він розташовувався в районі сучасних міст Чугуїв або Зміїв. Дослідники зазначають, що етимологія назви "Шарукань" (Шарук-ахан/Харук-ахан/Харукань) своєю чергою пов’язана з річкою Харків, що протікає в тих краях. За цією логікою саме давня назва території могла трансформуватися в сучасну — "Харків".

Харків карта міста як виглядала у 1787 році
Карта Харкова 1787 року

Версія про річку Харків

Багато істориків вважають найбільш переконливою іншу теорію — походження назви від однойменної річки. Відомо, що у 1654 році між річками Лопань і Харків з’явилося поселення правобережців. Уже через два роки, у царському указі Чугуївському воєводі Сухотіну (1656 рік), зустрічається документальне згадування про Харків — йшлося про будівництво укріплень. На той момент це було досить велике поселення, у якому проживало понад п’ятсот чоловіків.

Логічно припустити, що місто отримало ім’я за річкою, як це часто траплялося у слов’янській традиції.

Харків старі фото як виглядав за старих часів
Харків у 1840-ті роки

Легенда про козака Харька

Серед народних пояснень особливе місце посідає легенда про Харька — провідника перших переселенців. Це переказ не має документального підтвердження, але міцно вкорінився в локальному фольклорі. За однією версією, Харько був козаком, який привів людей у "Дике поле", поклавши початок майбутньому місту. За іншою — пасічником, який заснував хутір, названий його ім’ям, і запрошував туди переселенців.

Як виглядав Харько – пам’ятник засновникам Харкова
Міфічного Харько зображено на пам’ятнику Засновникам Харкова

Хоча Харько вважається міфічною особистістю, він став прообразом пам’ятника Засновникам Харкова, встановленим на початку проспекту Науки.

#Історія #Харків #Ретро