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Разом майже 40 років і пережили смерть сина: як виглядає дружина спецпредставника президента США Віткоффа

Автор
Катерина Любимова
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Як виглядає дружина Стівена Віткоффа
Як виглядає дружина Стівена Віткоффа. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

У 2011 році подружжя пережило особисту трагедію

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф, який минулого тижня провів особисту зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, майже 40 років перебуває у шлюбі з Лорен Раппопорт. Жінка не прагне публічності, тому рідко дає інтерв’ю і "світиться" в медійному просторі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та скільки у них дітей. Ми дізналися деякі подробиці з життя Лорен Раппопорт.

Лорен Раппопорт — як виглядає дружина Стівена Віткофф і чим займається

Інформація про точну дату та місце народження Лорен Раппопорт у відкритому доступі відсутня. Вищу освіту Лорен здобула в Рочестерському університеті, закінчивши його з відзнакою. Вона здобула ступінь бакалавра політичних наук, а потім ступінь доктора юридичних наук з відзнакою в Школі права Університету Джорджа Вашингтона. ​

Дружина Стівена Віткоффа
Дружина Стівена Віткоффа

Відомо, що дружина Віткоффа працювала юристом з нерухомості в нью-йоркських юридичних фірмах Dreyer & Traub та Botein, Hays & Sklar, спеціалізуючись на комерційній оренді та угодах з нерухомістю.

Як виглядає Лорен Віткофф
Як виглядає Лорен Віткофф

Як пара познайомилася і почала стосунки — невідомо, але весілля вони зіграли у 1987 році. У шлюбі у них народилося троє синів: Ендрю, Олександр та Зак.

Сім’я Стіва Віткоффа
Дружина та два сини Стіва Віткоффа

Однак у 2011 році їхній старший син Ендрю помер у віці 22 років від передозування опіоїдів у реабілітаційному центрі в Каліфорнії. У статті WSJ розповідається, що за лікування сина Віткофф платив на місяць 55 тисяч доларів, тому після смерті спадкоємця подружжя подало позов проти реабілітаційного центру за недбалість. Згідно з судовим позовом, Ендрю перебував у закладі без належного нагляду, що дозволило йому придбати наркотики через інтернет та вжити їх.

Що стосується інших дітей, син Зак зараз є співзасновником криптовалютної компанії World Liberty Financial, а Олександр — співгенеральним директором Witkoff Group.

Зак та Олександр Віткофф
Зак та Олександр Віткофф

Лорен також працює в компанії чоловіка Witkoff Group, обіймаючи посаду виконавчого віцепрезидента з продажу та маркетингу. На додаток до своєї професійної діяльності, дружина Віткоффа бере участь у благодійності, входячи до порад директорів кількох організацій, включаючи City of Hope та Jeffrey Modell Foundation, а також займається збором коштів для ASPCA та Humane Society.

Лорен Віткофф
Лорен Віткофф працює в компанії чоловіка

Відомо, що Лорен не прагне публічності й вважає за краще залишатися в тіні. Вона не дає інтерв’ю і рідко з’являється у медіа. Однак у січні 2025 року разом із чоловіком Стівом Віткоффом її помітили на заході у Тель-Авіві, присвяченому підтримці ізраїльських заручників.

Лорен Віткофф разом із чоловіком Стівеном
Лорен Віткофф разом із чоловіком Стівеном, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина прем’єра Великобританії Кіра Стармера і чим займається. Їхня історія кохання почалася з претензій.

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#Дружина #Стів Віткофф #Лорен Віткофф