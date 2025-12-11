Рус

Тільки не Дід Мороз: хто в Україні приходить до українських дітей замість радянського зимового дарувальника

Наталія Дума
Святий Миколай, Дід Мороз
Святий Миколай, Дід Мороз. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дід Мороз — радянський персонаж, який більше не актуальний

В Україні зимові свята давно вже не про радянського Діда Мороза — його місце впевнено зайняли персонажі, які мають реальну історію й глибоке коріння. Тут до дітей приходить Святий Миколай, а також може з'являтися Санта Клаус. Кому ж насправді довіряють українські родини й чому саме Миколай став символом добра та подарунків — розповідає "Телеграф".

Хто в Україні замість Діда Мороза

Після Революції Гідності та особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ, образ Діда Мороза остаточно відійшов у минуле. Бо він не український за походженням: його активно популяризували в радянські часи як зимового "героя" без жодної релігійної основи.

Дід Мороз і Снігурка
Дід Мороз і Снігуронька. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Дід Мороз виріс із давнього Морозка — суворого духа зими, який згодом у народних переказах "перекваліфікувався" у доброго дарувальника. У СРСР його перезавантажили у світську новорічну фігуру з бородою, шубою та подарунками, зробивши повною протилежністю Санта-Клауса. А поруч із ним з’явилася Снігуронька — персонаж зі слов’янського фольклору, яку радянська культура назвала онукою й постійною помічницею зимового дідуся. Так і з’явився тандем, який сьогодні знає весь пострадянський простір.

В Україні ж традиційним персонажем завжди був Святий Миколай, який приходить у ніч на 19 грудня за юліанським календарем (а з переходом Церкви на новий стиль — 6 грудня). Тож "замість" Діда Мороза у нас повертається той, хто був споконвіків.

В українській традиції Миколай — символ добра й справедливості. Його люблять за те, що "бачить" поведінку дітей протягом року. Добрим приносить подарунки, а бешкетникам — "різочку". До речі, легенда про те, що він "приходить тихо і непомітно", теж має коріння у стародавньому переказі — Миколай нібито залишав подарунки вночі, щоб не привертати уваги й не принижувати тих, кому допомагав.

Святий Миколай
Святий Миколай. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

А що ж Санта Клаус?

Українські діти теж його знають — завдяки фільмам та рекламі. Санта Клаус — це американська та європейська версія Святого Миколая. В Україні Санта не конкурує з Миколаєм. Він скоріше є персонажем Різдва 25 грудня, тоді як Миколай приходить у грудні на власне свято. Тож багато дітей мають подвійний бонус — подарунки і 6-го грудня, і 25-го.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів лишилося до Нового року 2026. Чекати лишилося менше трьох тижнів.

