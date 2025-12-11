Только не Дед Мороз: кто в Украине приходит к украинским детям вместо советского зимнего дарителя

Дед Мороз — советский персонаж, который больше не актуален

В Украине зимние праздники давно уже не о советском Деде Морозе — его место уверенно заняли персонажи, имеющие реальную историю и глубокие корни. Здесь к детям приходит Святой Николай, а также может появляться Санта-Клаус. Кому же действительно доверяют украинские семьи и почему именно Николай стал символом добра и подарков — рассказывает "Телеграф".

Кто в Украине вместо Деда Мороза

После Революции Достоинства и особенно после начала полномасштабного вторжения РФ, образ Деда Мороза окончательно отошел в прошлое. Потому что он не украинский по происхождению. Его активно популяризировали в советское время как зимнего "героя" без религиозной основы.

Дед Мороз и Снегурочка. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Дед Мороз вырос из давнего Морозко — сурового духа зимы, который позже в народных преданиях "переквалифицировался" в хорошего дарителя. В СССР его перезагрузили в советскую новогоднюю фигуру с бородой, шубой и подарками, сделав полной противоположностью Санта-Клаусу. А рядом с ним появилась Снегурочка – персонаж из славянского фольклора, которую советская культура назвала внучкой и постоянной помощницей зимнего дедушки. Так и появился тандем, который сегодня знает все постсоветское пространство.

В Украине традиционным персонажем всегда был Святой Николай, который приходит в ночь на 19 декабря по юлианскому календарю (а с переходом Церкви на новый стиль — 6 декабря). Поэтому "вместо" Деда Мороза у нас возвращается тот, кто был испокон веков.

В украинской традиции Николай – символ добра и справедливости. Его любят за то, что "видит" поведение детей в течение года. Добрым приносит подарки, а дебоширам — "резочку". Кстати, легенда о том, что он "приходит тихо и незаметно", тоже имеет корни в древнем предании – Николай якобы оставлял подарки ночью, чтобы не привлекать внимания и не унижать тех, кому помогал.

Святой Николай. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

А что же Санта-Клаус?

Украинские дети тоже его знают благодаря фильмам и рекламе. Санта Клаус – это американская и европейская версия Святого Николая. В Украине Санта не конкурирует с Николаем. Он скорее является персонажем Рождества 25 декабря, тогда как Николай приходит в декабре на свой праздник. Поэтому у многих детей двойной бонус — подарки и 6-го декабря, и 25-го.

