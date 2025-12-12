Що потрібно обов’язково зробити у свято 12 грудня, щоб привабити в дім удачу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ходити в ліс та у брудному
Цієї п’ятниці, 12 грудня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять єпископа Спиридона Триміфунтського. Згідно з церковним календарем, триває Різдвяний піст 2025.
Спиридонів день присвячений пам’яті одного з найбільш шанованих православних святих. Він, хто жив у IV столітті, прославився праведністю, чудотвореннями і особливою турботою про нужденних.
Святий Спиридон служив єпископом Триміфунта на Кіпрі і вважається покровителем мандрівників, бідняків та ремісників. Йому приписують безліч чудес: під час голоду він молитвою наповнив порожні житниці зерном, а під час посухи попросив у Бога дощ, щоб урятувати людей від загибелі.
12 грудня християни можуть відвідати церковну службу, помолитися святому Спиридону про добробут, здоров’я дітей, вирішення житлових чи фінансових проблем. Щоб привабити в оселю удачу, цієї п’ятниці потрібно носити лише новий і чистий одяг.
Що не можна робити 12 грудня
- Лаятися, сваритися, бажати зла іншим людям чи лихословити — конфлікт може затягтися на цілий рік.
- Відмовляти людям у допомозі – великий гріх цього дня.
- Ходити в ліс і полювати. Пращури вірили, що у цей час ведмідь у барлозі перевертається з боку на бік, і його не можна турбувати.
- Вирушати в далекі та важливі поїздки — можуть супроводжуватися неприємностями.
- Ходити у старому, зношеному одязі — притягнете невдачі та проблеми.
Народні прикмети 12 грудня
- Сонце світить яскраво – на Новий рік очікується морозна та ясна погода.
- Напрям вітру змінюється — до мінливої погоди найближчими місяцями.
- Багато снігу, а погода морозна – зима буде суворою, але сніжною.
У кого іменини 12 грудня
Сьогодні іменини відзначає Олександр, Данило, Денис, Іван та Микола.
Свята та події 12 грудня
- День Сухопутних військ України
- Міжнародний день Хеві-метал (International Day of Heavy Metal)
- Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров’я (День ВНЗ)
- Міжнародний день нейтралітету (International Day of Neutrality)
- День пуансетії — "вифлеємської зірки"
Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.