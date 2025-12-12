Що потрібно обов’язково зробити у свято 12 грудня, щоб привабити в дім удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ходити в ліс та у брудному

Цієї п’ятниці, 12 грудня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять єпископа Спиридона Триміфунтського. Згідно з церковним календарем, триває Різдвяний піст 2025.

Спиридонів день присвячений пам’яті одного з найбільш шанованих православних святих. Він, хто жив у IV столітті, прославився праведністю, чудотвореннями і особливою турботою про нужденних.

Святий Спиридон служив єпископом Триміфунта на Кіпрі і вважається покровителем мандрівників, бідняків та ремісників. Йому приписують безліч чудес: під час голоду він молитвою наповнив порожні житниці зерном, а під час посухи попросив у Бога дощ, щоб урятувати людей від загибелі.

12 грудня християни можуть відвідати церковну службу, помолитися святому Спиридону про добробут, здоров’я дітей, вирішення житлових чи фінансових проблем. Щоб привабити в оселю удачу, цієї п’ятниці потрібно носити лише новий і чистий одяг.

Що не можна робити 12 грудня

Лаятися, сваритися, бажати зла іншим людям чи лихословити — конфлікт може затягтися на цілий рік.

Відмовляти людям у допомозі – великий гріх цього дня.

Ходити в ліс і полювати. Пращури вірили, що у цей час ведмідь у барлозі перевертається з боку на бік, і його не можна турбувати.

Вирушати в далекі та важливі поїздки — можуть супроводжуватися неприємностями.

Ходити у старому, зношеному одязі — притягнете невдачі та проблеми.

Народні прикмети 12 грудня

Сонце світить яскраво – на Новий рік очікується морозна та ясна погода.

Напрям вітру змінюється — до мінливої погоди найближчими місяцями.

Багато снігу, а погода морозна – зима буде суворою, але сніжною.

У кого іменини 12 грудня

Сьогодні іменини відзначає Олександр, Данило, Денис, Іван та Микола.

Свята та події 12 грудня

День Сухопутних військ України

Міжнародний день Хеві-метал (International Day of Heavy Metal)

Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров’я (День ВНЗ)

Міжнародний день нейтралітету (International Day of Neutrality)

День пуансетії — "вифлеємської зірки"

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.