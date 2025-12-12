Что нужно обязательно сделать в праздник 12 декабря, чтобы привлечь в дом удачу
-
-
Узнайте, почему сегодня нельзя ходить в лес и в грязном
В эту пятницу, 12 декабря, христиане восточного обряда в Украине чтят память эпископа Спиридона Тримифунтского. Согласно церковному календарю, продолжается Рождественский пост 2025.
Спиридонов день посвящен памяти одного из наиболее почитаемых православных святых. Живший в IV веке, он прославился праведностью, чудотворениями и особой заботой о нуждающихся.
Святой Спиридон служил епископом Тримифунта на Кипре и считается покровителем путешественников, бедняков и ремесленников. Ему приписывают множество чудес: во время голода он молитвой наполнил пустые житницы зерном, а в период засухи попросил у Бога дождь, чтобы спасти людей от гибели.
12 декабря христиане могут посетить церковную службу, помолиться святому Спиридону о благополучии, здоровье детей, решении жилищных или финансовых проблем. Чтобы привлечь в дом удачу, в эту пятницу нужно носить лишь новую и чистую одежду.
Что нельзя делать 12 декабря
- Ругаться, ссориться, желать зла другим людям или сквернословить — конфликт может затянуться на целый год.
- Отказывать людям в помощи — большой грех в этот день.
- Ходить в лес и охотиться. Предки верили, что в это время медведь в берлоге переворачивается с боку на бок, и его нельзя беспокоить.
- Отправляться в дальние и важные поездки — могут сопровождаться неприятностями.
- Ходить в старой, изношенной одежде — привлечете неудачи и проблемы.
Народные приметы 12 декабря
- Солнце светит ярко — на Новый год ожидается морозная и ясная погода.
- Направление ветра меняется — к переменчивой погоде в ближайшие месяцы.
- Много снега, а погода морозная — зима будет суровой, но снежной.
У кого именины 12 декабря
Сегодня именины отмечает Александр, Даниил, Денис, Иван и Николай.
Праздники и события 12 декабря
- День Сухопутных войск Украины
- Международный день Хеви-метал (International Day of Heavy Metal)
- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (День ВОУЗ)
- Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality)
- День пуансеттии — "вифлеемской звезды"
Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.