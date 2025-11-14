Перший сніг розкаже точно, якою буде зима: на що звертали увагу наші предки
Прикмети про перший сніг: існує відразу кілька ознак, за якими можна судити не тільки про майбутню зиму, а й майбутній урожай. І ось найпоширеніші з них.
Здавна наші предки могли передбачати багато погодних явищ, лише спостерігаючи за природою. Народна мудрість накопилися у кількох прикметах про перший сніг.
Прикмети про перший сніг:
- Сніг, що випав на Покрову, попереджає про ранню та снігову зиму. Як бачимо, ця прикмета збулася — цього року ранньою зимою не пахне.
- Якщо перший сніг ліг на теплу землю, зима буде тепла.
- Якщо на момент першого снігу на деревах залишилося багато листя, варто чекати суворої зими.
- Якщо у листопаді багато дощів, то у грудні буде багато снігопадів.
- Пухнастий сніг на Різдво говорить про великий урожай хліба в новому сезоні.
- Завірюха на День святого Миколая свідчить про врожай літніх ягід.
- Якщо перший сніг випадає вранці, це означає, що зима буде морозною та ясною. Якщо сніг вперше падає у вечірній та нічний час – це до негоди, повної бур та тривог.
Залишається нагадати, що з урахуванням тенденцій глобального потепління багато прикмет залишилися елементом фольклору. І вірити в них чи ні — справа суто особиста. Ми ж побажаємо нашим читачам спокійної зими, у теплі-добрі та бажано при світлі.
