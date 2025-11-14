Перший сніг розкаже точно, якою буде зима: на що звертали увагу наші предки

Прикмети про перший сніг: існує відразу кілька ознак, за якими можна судити не тільки про майбутню зиму, а й майбутній урожай. І ось найпоширеніші з них.

Здавна наші предки могли передбачати багато погодних явищ, лише спостерігаючи за природою. Народна мудрість накопилися у кількох прикметах про перший сніг.

Прикмети про перший сніг:

Сніг, що випав на Покрову, попереджає про ранню та снігову зиму. Як бачимо, ця прикмета збулася — цього року ранньою зимою не пахне.

Якщо перший сніг ліг на теплу землю , зима буде тепла.

, зима буде тепла. Якщо на момент першого снігу на деревах залишилося багато листя , варто чекати суворої зими.

, варто чекати суворої зими. Якщо у листопаді багато дощів , то у грудні буде багато снігопадів.

, то у грудні буде багато снігопадів. Пухнастий сніг на Різдво говорить про великий урожай хліба в новому сезоні.

говорить про великий урожай хліба в новому сезоні. Завірюха на День святого Миколая свідчить про врожай літніх ягід.

свідчить про врожай літніх ягід. Якщо перший сніг випадає вранці, це означає, що зима буде морозною та ясною. Якщо сніг вперше падає у вечірній та нічний час – це до негоди, повної бур та тривог.

Залишається нагадати, що з урахуванням тенденцій глобального потепління багато прикмет залишилися елементом фольклору. І вірити в них чи ні — справа суто особиста. Ми ж побажаємо нашим читачам спокійної зими, у теплі-добрі та бажано при світлі.

