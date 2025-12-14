Святковий сюрприз "АТБ": що українці зможуть отримати в кульці "Щедрик" та скільки вона коштує (фото)

У покупців кульки "Щедрик" є шанс вхопити не лише срібну прикрасу

Супермаркет "АТБ" підготував для українців святковий сюрприз. З 12 грудня у магазинах з’явилися таємничі різдвяні кульки, всередині яких будуть як солодощі, так і можливо ювелірні прикраси. У 15 осіб є шанс виграли головний приз — кавову машину.

Акція "Щедрик" проходитиме з 12 грудня 2025 по 16 січня 2026 року. Деталі про спецтовар написали на головному сайті магазину.

Тож, у межах акції покупці можуть придбати спеціальні різдвяні кульки, всередині яких заховані різні подарунки. Це можуть бути новорічні іграшки, шоколад, сертифікати на знижку або навіть ювелірні прикраси від "Укрзолото". Головний приз акції – кавова машина Philips.

Деталі акції "Щедрик" у "АТБ"

Ціна однієї кульки становить 300 гривень, але її можна купити за пів ціни – 150 гривень, якщо виконати прості умови: зробити покупку на суму від 150 грн або купити товари партнерів акції. Кількість кульок, які можна придбати, залежить від загальної суми покупки. Наприклад, якщо чек на 1500 гривень, покупець має право взяти 10 кульок по 149 гривень кожна.

У соцмережах вже з’являються відео українців, які купують "Щедрик". Одній дівчині пощастило з першої спроби – вона виграла срібну прикрасу. У кульці також були картка з QR-кодом для гарантованих подарунків у додатку АТБ, новорічна ялинкова іграшка та шоколад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "Сільпо" можна купити продукти на "Зимову тисячу". Там вже стартували приємні акції.