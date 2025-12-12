"Зимова тисяча" працює: у "Сільпо" стартували знижки понад 50% на продукти для закусок

Які продукти можна взяти значно дешевше і коли діють акції

Українці, які отримали виплати за програмою "Зимова підтримка", тепер можуть використати ці гроші на продуктові покупки. Мережа "Сільпо" запустила вигідні акції, і частину товарів реально придбати майже удвічі дешевше.

Це дозволяє отримувачам допомоги значно заощадити під час зимових свят. Більшість товарів підійдуть як нарізка на стіл. "Телеграф" знайшов для вас такі продукти.

Зокрема, сир "Комо" — як Тенеро Мілк, так і Голландія — продається по 49,99 гривні за 150 грамів замість звичних 109 гривень. Масло "Молокія" екстра, 180 грамів, можна купити за 69,99 гривні, хоча раніше воно коштувало 134 гривні.

Що можна купити за вигідними цінами

Є й інші акції на дорожчі товари. Лососева ікра Norven (форелі, зерниста, 110 грамів) коштує 349 гривні замість 599 гривень (-42%). А салямі "Міланська" від "Алан" пропонується за 259 гривні, тоді як стандартна ціна — 434 гривні (-40%). На ці позиції акція триватиме з 11 по 17 грудня.

Вигідні знижки у "Сільпо"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" до 16 грудня триватиме значна акція на популярну каву.