"Я просто робив свою роботу". Як українець Олександр Акопов врятував життя понад сотні людей і став героєм Туреччини (відео)

Капітан екіпажу посадив літак майже наосліп, використовуючи бічне скло та вказівки диспетчерів

Олександр Акопов — український пілот з багаторічним досвідом. Саме його професіоналізм та холоднокровність врятували понад сто пасажирів, коли під час рейсу на Кіпр літак потрапив у страшну грозу.

Ніхто не очікував, що звичайна подорож може так різко змінитися, а доля сотні людей опиниться в руках одного пілота. Детальніше про пілота та подію над Туреччиною, написав "Телеграф".

Як український капітан екіпажу літака став героєм під час аварійної посадки

Біографія

Олександр Борисович Акопов народився у 1966 році в місті Бориспіль Київської області. З 1979 по 1987 рік він жив у Донецьку, після чого закінчив Краснокутське льотне училище цивільної авіації. Пізніше навчався у Санкт-Петербурзькому державному університеті цивільної авіації та працював у Донецькому авіазагоні, а також у компанії "Роза вітрів". З 2014 року Акопов працює в турецькій авіакомпанії AtlasGlobal.

Олександр Борисович Акопов

Аварійна посадка літака у Міжнародному аеропорті Ататюрк

Під час рейсу на Кіпр пасажирський літак авіакомпанії AtlasGlobal потрапив у серйозну небезпеку над Туреччиною. Авіалайнер опинився в сильній грозі, а град розміром із куряче яйце розбив скло кабіни пілотів і пошкодив носову частину літака. На борту перебували 121 пасажир та шість членів екіпажу.

Як виглядав літак після негоди

Миттєво зорієнтувавшись у критичній ситуації, пілот Акопов був змушений використовувати бічне вікно, щоб бачити злітну смугу через тріщини у передньому склі. Керуючи літаком майже наосліп і користуючись вказівками диспетчерів, він успішно посадив лайнер в турецькому аеропорті Ататюрк, який через негоду на кілька годин закрив злітну смугу. Екіпаж виконав посадку під нахилом. Пізніше Акопов сказав просту фразу, що стала легендарною: "Я просто робив свою роботу".

Другий пілот Самер Салім зазначив, що під час аварійної посадки вони одночасно уважно стежили за приладами. А капітан Акопов додав: "Довелося трохи поборотися, ну і розтріскалося і скло, найнеприємніше те, що було. Довелось через кватирку дивитись на смугу".

Зправа від капітану екіпажу сидить другий пілот - Самер Салім; з обох боків стюардеси

На відео можна почути, як хтось за кадром турецькою мовою кричать: "Він не сяде, не сяде!".

Відео аварійної посадки швидко набрало популярність у соцмережах, зібравши понад шість мільйонів переглядів на Facebook. Користувачі відзначали надзвичайну майстерність пілота і сміливість екіпажу.

За видатну мужність, високий професіоналізм і самовідданість під час виконання службових обов’язків 29 липня 2017 року Президент України нагородив Акопова орденом "За мужність" III ступеня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про Миколу Амосова, який змінив кардіохірургію, врятував життя тисячам, а сам помер від інфаркту.