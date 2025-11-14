А світло взагалі було? Кращі меми про ранній захід сонця в Україні

Осінні меми змішуються з актуальними темами — від блекаутів до пробуджень у темряві.

У соцмережах набирає популярності хвиля мемів про те, як рано темніє у листопаді. Користувачі жартують, що день скорочується настільки швидко, що "сонце вимикають ще до кінця робочого дня".

Та й саме сонечко вже готове до заходу о 17:00.

Мем про ранній захід сонця

У Telegram, TikTok чи X з'являються пости про те, як тисне на психіку те, що рано сутеніє. Та серед них іноді трапляються справжні перли. Наприклад: "ненавиджу, коли швидко темніє, бо я менше часу бачу Україну".

Деякі користувачі порівнюють відчуття різних людей від того, що вже 17 годині, коли за вікном вже темно. Частина ж людей дивується цьому факту кожен рік як вперше.

Зазначимо, що ранні сутінки — звичне сезонне явище: у середині листопада сонце сідає близько 16:15–16:30, і світловий день скорочується до мінімуму напередодні зимового сонцестояння у грудні. У соцмережах традиційні осінні меми поєднують з актуальними темами: обстрілами та блекаутами. Діляться, якщо поспати вдень, важко зрозуміти, темнішає чи вже скоро світанок, коли прокинешся.

Раніше "Телеграф" ділився цікавими мемами та жартами про роботу. Не залишились осторонь й жартів про "дружний" колектив.