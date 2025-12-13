Ціни на сало злетіли. Є три причини, чому ходовий продукт здорожчав

Наразі вартість 1 кг сала перевищує 200 грн

В Україні поступово починають зростати ціни на один з найпопулярніших продуктів, йдеться про сало. Експерти вже назвали три основних причини здорожчання.

Що треба знати:

На ціну сала суттєво вплинуло скорочення поголів'я свиней

Витрати на утримання тварин зросли в рази

Більшість виробників не тримають свиней стільки часу, щоб у них добре наросло сало

Як "Телеграфу" розповів Олександр, приватний заготівельник з Васильківського району Київщини, однією з найголовніших причин здорожчання сала стало різке скорочення поголів'я свиней. Це відбулось і через війну, і через африканську чуму. Детальніше читайте у матеріалі "Улюблений продукт українців став делікатесом: чому ціни б'ють рекорди і коли варто робити запас".

"Україна втратила близько 40% тварин за останні роки, що створило серйозний дефіцит на ринку", — каже експерт.

Скільки коштує сало, грудень 2025

Другою причиною приватний заготівельник називає економічну невигідність утримання свиней для приватних господарств. Адже за останні роки витрати на вирощування різко зросли.

"Жива вага зараз 100 гривень на місці. Мені треба поїхати, скажімо, в Уманський район, 200 кілометрів. Купити порося, витратитися на бензин, взяти ветеринарну довідку, заплатити за інфекційний код на тварину, сплатити податки, потім забити й привезти на базар", — описує експерт усі етапи.

Микола Бабенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі", назвав третю причину здорожчання сала. Наразі на ринку виник — дефіцит саме сала, а не свинини загалом. Великі промислові підприємства не вирощують свиней до великої ваги, коли накопичується товстий шар жиру.

"Промислові підприємства займаються швидким вирощуванням свиней. Приватний сектор, який раніше цей продукт створював, дуже сильно постраждав у 2024 році", — зазначає Микола Бабенко.

Сало

Олександр додає, що товарні свині у великих господарствах важать 120-130 кілограмів живої ваги. З них виходить максимум 20 кілограмів сала і 70 кілограмів м'яса. При цьому товщина сала лише 1,5-2 сантиметри, тоді як люди хочуть купувати товсте сало — 3-4 сантиметри.

"На таких свинях практично немає сала. Воно не встигає нарости. Тварину треба держати до року, щоб на ній наросло 3-4 сантиметри товщиною", — пояснює експерт.

