Не має жодного стосунку до нечисті: що насправді означає "пускати бісики"

Фраза збиває з пантелику своїм звучанням

Українська мова – справжня скарбниця колоритних виразів, які здатні описати найрізноманітніші життєві ситуації. Є серед них і такі, що звучать загадково, а їхнє справжнє значення знають не всі.

Один із таких цікавих фразеологізмів – "пускати бісики". Хоча в назві й згадується щось потойбічне, до нечистої сили цей вираз не має жодного стосунку. "Телеграф" розповідає, що насправді означає ця фраза і звідки вона походить.

"Пускати бісики" означає загравати з кимось або привертати увагу за допомогою поглядів. Це особливий вид кокетування очима, коли людина намагається зачарувати іншу своїм поглядом.

Цей фразеологізм часто зустрічається у творах класиків української літератури. Панас Мирний писав: "І кожна панянка навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати". Олександр Гончар також використовував цей вираз: "А то сама Тонька присіла на колесі біля нього, бісики очима пускала".

У народі існує кілька синонімів до цього виразу. Замість "пускати бісики" можна сказати "грати очима", "стріляти очима" або "пускати ґедзики". Також вживають фрази "смалити халявки" та "підбивати клинці", але їх частіше вживають щодо чоловіків.

Синоніми до фразеологізму "пускати бісики"

Михайло Стельмах описував це так: "Сиджу я під образами… очима на Тетяну спідлоба ґедзики пускаю. А вона червоніє і не знає, чи сміятися, чи ніяковіти". Усі ці вирази передають одне – кокетливу гру поглядами між людьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українською смішно назвати недотепну людину. І це не невдаха та не лінтяй.