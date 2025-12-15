Потрібно негайно йти у ЦНАП? Чи будуть дійсні документи зі старими назвами вулиць

При оновленні документів послуга для деяких буде безкоштовною

В Україні триває перейменування вулиць і населених пунктів, через що у багатьох громадян виникає практичне питання: чи потрібно змінювати дані в паспорті, реєстрації місця проживання та документах на нерухомість.

Закон не зобов’язує громадян оновлювати дані про місце проживання у документах після перейменування вулиці, адже сама реєстрація місця проживання при цьому не змінюється. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уся інформація про місце проживання зберігається в електронному демографічному реєстрі, де фіксують і стару, і нову назву вулиці. За бажанням ці зміни можна внести пізніше — наприклад, коли мінятимете паспорт або прізвище.

Запис у паспорті

Документи на нерухомість

Свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, дарування чи спадщини залишаються чинними навіть після перейменування вулиці, як пояснив директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк. Міняти їх не потрібно, якщо ви не плануєте продавати або дарувати майно.

Коли ж нерухомість переходить до нового власника, у нових документах просто зазначать уже оновлену назву вулиці. Вартість нотаріальних послуг через це не зростає.

Для бізнесу

Юридичні особи мають оновити адресу в установчих документах, але чітких строків немає — компанія сама вирішує, коли це зробити.

Куди звертатися, якщо все ж потрібно внести зміни

Для оновлення даних у реєстрах слід звернутися до ЦНАПу із заявою.

Якщо ви готуєте продаж, дарування чи оформлення спадщини, можна безкоштовно отримати довідку про перейменування вулиці в департаменті містобудування та архітектури при міській адміністрації. Зазвичай її видають протягом 15–30 днів. Із документів потрібні лише заява та посвідчення особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні заборонили один із записів у паспортах. Ми пояснили, чи будуть дійсними старі документи.