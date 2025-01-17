Ось куди йдуть старі гроші: в НБУ розповіли, скільки купюр та монет утилізували протягом трьох років

Найбільше банкнот утилізували у 2024 році

Національний банк України у 2022-2024 роках вилучив з обігу зношені та пошкоджені купюри. Загальна сума склала 333,5 млрд грн.

Також вилучили монети на суму 31 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у відповідь на запит "Телеграфа".

Питання стосувались того, яка загальна сума і маса пошкоджених купюр була вилучена протягом 2022-2024 році, як довго монети та купюри зберігаються у сховищах НБУ, як відбувається процес утилізації, чи буде використано вилучені з обігу розмінні монети копійок (гривень) для випуску т.зв. "шагів" зі збереженням формули металевого сплаву.

Яку загальну суму і масу пошкоджених і зношених купюр гривень (монет копійок) вилучено з обігу протягом 2022, 2023 та 2024 років

Національний банк України повідомив, що з готівкового обігу було вилучено протягом:

2022 року – зношених банкнот на суму 47,4 млрд грн у кількості 343,3 млн шт. та розмінних і обігових монет на суму 13,9 млн грн у кількості 23,7 млн шт;

– зношених банкнот на суму у кількості 343,3 млн шт. та розмінних і обігових монет на суму у кількості 23,7 млн шт; 2023 року – зношених банкнот на суму 109,4 млрд грн у кількості 611,0 млн шт. та розмінних і обігових монет на суму 11,3 млн грн у кількості 25,3 млн шт;

– зношених банкнот на суму у кількості 611,0 млн шт. та розмінних і обігових монет на суму у кількості 25,3 млн шт; 2024 року – зношених банкнот на суму 176,7 млрд грн у кількості 697,7 млн шт. та розмінних і обігових монет на суму 5,8 млн грн у кількості майже 9,0 млн шт.

Як довго вилучені купюри і монети мають зберігатися у сховищах НБУ

Вилучені банкноти та монети зберігаються у сховищах НБУ до моменту їх перерахування, що передує процесу утилізації.

Як відбувається процес утилізації вилученої з обігу готівки та монет

Процес утилізації вилученої з обігу готівки у вигляді банкнот відбувається шляхом її подрібнення, після чого здрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів спеціалізованими компаніями, з якими у Національного банку укладені відповідні договори.

Утилізація монет відбувається шляхом знищення зображень на поверхнях аверсу/реверсу (тобто мотиву зображення). Брухт, що утворюється після знищення монет, продається на відкритих електронних торгах.

Чи буде використано вилучені з обігу розмінні монети копійок (гривень) для випуску "шагів" зі збереженням формули металевого сплаву

Організація робіт із розроблення та виготовлення монет нового зразка розпочнеться лише після ухвалення Верховною Радою України відповідних законодавчих актів стосовно перейменування розмінних монет "копійка" на "шаг".

В Нацбанку додали, якщо / коли таке рішення буде ухвалено, то шаги планується виготовляти з заготованок із тими ж параметрами (склад, маса, геометрія), що і копійки.

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