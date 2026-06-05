У Румунії був Magura? Як насправді виглядає морський дрон, цікаве порівняння

Факти, версії та технічний контекст навколо інциденту у Констанці

Ситуація з вибухом морського дрона в порту Румунії почала обростати новинами про нібито причетність до інциденту українського безпілотного надводного апарату Magura. Але так чи це насправді і як виглядає наш дрон, у цьому матеріалі розповідає "Телеграф".

Дійсно, дрон у Румунії виявився українським, це підтвердили у Військово-морських силах України. Однак його марка не була вказана.

"Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Для розуміння ситуації:

Вранці 5 червня біля берегів порту Констанца в Румунії пролунав вибух. Причиною став морський безпілотник, який, що примітно, не входить до складу озброєння румунської армії і не брав участі в нещодавніх навчаннях. У соціальних мережах почала з’являтися інформація, у тому числі й від російських пропагандистів, що це був нібито український БПЛ "Магура".

Морський дрон в Румунії. Фото: Міноборони Румунії

Що кажуть російські пропагандисти про вибух у Румунії

Magura — що про нього відомо

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України компанією UFORCE.

Дрон здатний виконувати низку завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорона морського флоту, протимінна боротьба, бойові місії. При цьому гідродинамічний корпус і витончений профіль цього дрону дають можливість пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

Magura

Також його було визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, 8 з яких знищено повністю. Таким чином, цим дроном було знищено найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.

Magura

Характеристики:

Довжина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 400 морських миль (740,8 км.);

Корисне навантаження 320 кг;

Magura – що про нього відомо. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Порівняння фото: чи це міг бути дрон "Магура"?

За допомогою ШІ GPT Chat "Телеграф" проаналізував фото дрону в Румунії та фото "Магури". Цифровий розум розповів, що спільного у цих дронів і в чому головні відмінності.

Схожість:

Обидва апарати належать до класу надводних безекіпажних катерів (USV).

Мають: низькопрофільний корпус; гострий ніс; супутникові антени та датчики на верхній палубі; дистанційне керування; подібну концепцію застосування.

Саме тому вони на перший погляд можуть здатися схожими. Але водночас ШІ акцентує на відмінностях:

Корпус. На фото з порту Румунії корпус у дрона довший і ширший, з плавнішими обводами. А у Magura корпус має характерну клиноподібну форму з різкими кутами та вираженим V-подібним носом.

На фото з порту Румунії корпус у дрона довший і ширший, з плавнішими обводами. А у Magura корпус має характерну клиноподібну форму з різкими кутами та вираженим V-подібним носом. Палуби. На румунському фото можна побачити кілька великих сферичних антен, високу кормову конструкцію, багато зовнішнього обладнання. А на "Магурі" палуба набагато простіше та компактніше.

На румунському фото можна побачити кілька великих сферичних антен, високу кормову конструкцію, багато зовнішнього обладнання. А на "Магурі" палуба набагато простіше та компактніше. Кормова частина. У дрона в Констанці є помітна рамна конструкція на кормі, якої немає відомих модифікацій Magura V5.

У дрона в Констанці є помітна рамна конструкція на кормі, якої немає відомих модифікацій Magura V5. Розміщення обладнання. Схема розташування антен, камер і сенсорів відрізняється від звичайної публікації для Magura.

Таким чином, ШІ приходить до висновку, що дрон у Румунії не виглядає, як типовий дрон "Магура".

Висновок ШІ

Для порівняння були представлені такі фотографії:

Дрон у Румунії (ліворуч), дрон "Магура" (праворуч). Колаж: "Телеграф"

У той же час розвіюють фейки і в соціальних мережах, порівнюючи фотографії.

Магура (зверху), дрон у Румунії (знизу). Фото: Телеграм-канал "Тарас Григорович повідомляє"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні житловий багатоквартирний будинок у Румунії атакував дрон.