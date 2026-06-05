У Румунії був Magura? Як насправді виглядає морський дрон, цікаве порівняння
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Факти, версії та технічний контекст навколо інциденту у Констанці
Ситуація з вибухом морського дрона в порту Румунії почала обростати новинами про нібито причетність до інциденту українського безпілотного надводного апарату Magura. Але так чи це насправді і як виглядає наш дрон, у цьому матеріалі розповідає "Телеграф".
Дійсно, дрон у Румунії виявився українським, це підтвердили у Військово-морських силах України. Однак його марка не була вказана.
"Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.
Для розуміння ситуації:
Вранці 5 червня біля берегів порту Констанца в Румунії пролунав вибух. Причиною став морський безпілотник, який, що примітно, не входить до складу озброєння румунської армії і не брав участі в нещодавніх навчаннях. У соціальних мережах почала з’являтися інформація, у тому числі й від російських пропагандистів, що це був нібито український БПЛ "Магура".
Magura — що про нього відомо
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України компанією UFORCE.
Дрон здатний виконувати низку завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорона морського флоту, протимінна боротьба, бойові місії. При цьому гідродинамічний корпус і витончений профіль цього дрону дають можливість пересуватися приховано з чудовою маневреністю.
Також його було визнано найрезультативнішим під час російсько-української війни. Станом на липень 2024 року завдяки цим дронам завдано вогневого ураження 14 російським кораблям, 8 з яких знищено повністю. Таким чином, цим дроном було знищено найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.
Характеристики:
- Довжина: 5,5 м;
- Ширина: 1,5 м;
- Висота над ватерлінією: 500 мм;
- Крейсерська швидкість: 22 вузли;
- Максимальна швидкість: 42 вузли;
- Дальність: 400 морських миль (740,8 км.);
- Корисне навантаження 320 кг;
Порівняння фото: чи це міг бути дрон "Магура"?
За допомогою ШІ GPT Chat "Телеграф" проаналізував фото дрону в Румунії та фото "Магури". Цифровий розум розповів, що спільного у цих дронів і в чому головні відмінності.
Схожість:
- Обидва апарати належать до класу надводних безекіпажних катерів (USV).
- Мають: низькопрофільний корпус; гострий ніс; супутникові антени та датчики на верхній палубі; дистанційне керування; подібну концепцію застосування.
Саме тому вони на перший погляд можуть здатися схожими. Але водночас ШІ акцентує на відмінностях:
- Корпус. На фото з порту Румунії корпус у дрона довший і ширший, з плавнішими обводами. А у Magura корпус має характерну клиноподібну форму з різкими кутами та вираженим V-подібним носом.
- Палуби. На румунському фото можна побачити кілька великих сферичних антен, високу кормову конструкцію, багато зовнішнього обладнання. А на "Магурі" палуба набагато простіше та компактніше.
- Кормова частина. У дрона в Констанці є помітна рамна конструкція на кормі, якої немає відомих модифікацій Magura V5.
- Розміщення обладнання. Схема розташування антен, камер і сенсорів відрізняється від звичайної публікації для Magura.
Таким чином, ШІ приходить до висновку, що дрон у Румунії не виглядає, як типовий дрон "Магура".
Для порівняння були представлені такі фотографії:
У той же час розвіюють фейки і в соціальних мережах, порівнюючи фотографії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні житловий багатоквартирний будинок у Румунії атакував дрон.