Залийте це у пульверизатор — і тлі в саду не буде до кінця літа. Польський спосіб від шкідника

Потрібно лише 100 мл одного аптечного засобу

Березень – вирішальний місяць для захисту саду. Поки бруньки ще не розкрилися, садівники мають шанс знищити шкідників до того, як вони почнуть поїдати майбутній урожай.

Мало хто знає, що попелиця не прилітає "нізвідки" — її яйця зимують прямо на гілках ваших кущів. Щоб не боротися з полчищами комах улітку, досвідчені садівники використовують перевірений спосіб профілактики, популярний у Польщі.

Робота на випередження

Попелиця відкладає яйця восени. Ранньою весною з них вилуплюються личинки, які висмоктують соки з молодих пагонів, що може призвести до загибелі рослини. Замість агресивної хімії у березні ефективніше використовувати парафінову (вазелінову) олію.

Як це працює?

Масляниста плівка покриває гілки, запечатуючи дихальні отвори яєць та дорослих особин. Шкідники просто не можуть дихати та гинуть ще до початку активної фази.

Рецепт "парафінового" обприскування:

Змішайте 100 мл олії з 5 літрами води. Ретельно збовтайте та перелийте в пульверизатор. Обприскайте гілки, пагони та прикореневу зону.

Важливі правила

Проводьте обробку у другій половині дня , коли немає прямого сонячного проміння.

, коли немає прямого сонячного проміння. Засіб ідеально підходить для плодових дерев, малини, ожини, троянд та самшиту .

та . Не використовуйте розчин на молодій розсаді овочів, що зійшла — олія може пошкодити ніжне листя.

З потеплінням грибки та віруси починають діяти особливо активно.